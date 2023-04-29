Haftaya A101 marketlerde dev Samsung akıllı televizyon ve Xiaomi Buds 3 Lite var

Tam Boyutta Gör Oturma odasına büyük ekranlı bir akıllı televizyon arayanlar için A101 marketlerde Samsung markasına ait güzel bir alternatif var. Ayrıca Xiaomi’nin giriş seviyesi bir tam kablosuz kulaklığı da mevcut.

4 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri

4 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında bugüne kadar kataloglara çıkmış en büyük akıllı televizyonlardan birisi var. Samsung 70AU7100 akıllı televizyon tam 70 inçlik Crystal UHD ekran ile geliyor. 1x USB ve 3X HDMI bağlantılarının yanı sıra tek kumanda özelliği de mevcut. Akıllı televizyon 19999TL fiyat etiketine sahip.

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Alternatif olarak Onvo markasına ait 4 çekirdekli işlemci, 1.5GB RAM, 8GB depolama, HDR 10 desteği, Android TV 11 işletim sistemi gibi özellikleri olan televizyon 6999TL. Bu televizyonda 3 aylık BeinConnect ve Exxen Spor üyelikleri hediye ediliyor. Televizyonu almak isteyenlerin YouTube incelemelerine göz atmaları faydalı olacaktır.

Diğer taraftan 6.5 inçlik ekran, 2GB RAM, 32GB depolama, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 3950mAh batarya, Android 11 gibi özellikleri olan giriş seviyesi P13 Blue Max Lite 2022 akıllı telefon modeli 2199TL.

Son olarak 5 saate kadar kullanım, 13 saat ekstra kutu şarjı, Bluetooth 5.2, hızlı eşleştirme, dokunmatik yüzey, çağrılarda gürültü azaltma gibi özellikleri olan Xiaomi Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık da 349Tl olarak satılacak.

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4 Mayıs A101 aktüel kataloğunda neler var?