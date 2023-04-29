Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Haftaya A101 marketlerde dev Samsung akıllı televizyon ve Xiaomi Buds 3 Lite var

    4 Mayıs A101 aktüel ürünleri arasında Samsung 70AU7100 akıllı televizyon, Xiaomi Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık ve P13 Blue Max Lite 2022 akıllı telefon var. 
    Oy Ver
    4 Mayıs A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Oturma odasına büyük ekranlı bir akıllı televizyon arayanlar için A101 marketlerde Samsung markasına ait güzel bir alternatif var. Ayrıca Xiaomi’nin giriş seviyesi bir tam kablosuz kulaklığı da mevcut.

    4 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri

    4 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında bugüne kadar kataloglara çıkmış en büyük akıllı televizyonlardan birisi var. Samsung 70AU7100 akıllı televizyon tam 70 inçlik Crystal UHD ekran ile geliyor. 1x USB ve 3X HDMI bağlantılarının yanı sıra tek kumanda özelliği de mevcut. Akıllı televizyon 19999TL fiyat etiketine sahip.

    Alternatif olarak Onvo markasına ait 4 çekirdekli işlemci, 1.5GB RAM, 8GB depolama, HDR 10 desteği, Android TV 11 işletim sistemi gibi özellikleri olan televizyon 6999TL. Bu televizyonda 3 aylık BeinConnect ve Exxen Spor üyelikleri hediye ediliyor. Televizyonu almak isteyenlerin YouTube incelemelerine göz atmaları faydalı olacaktır.

    Diğer taraftan 6.5 inçlik ekran, 2GB RAM, 32GB depolama, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 3950mAh batarya, Android 11 gibi özellikleri olan giriş seviyesi P13 Blue Max Lite 2022 akıllı telefon modeli 2199TL.

    Son olarak 5 saate kadar kullanım, 13 saat ekstra kutu şarjı, Bluetooth 5.2, hızlı eşleştirme, dokunmatik yüzey, çağrılarda gürültü azaltma gibi özellikleri olan Xiaomi Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık da 349Tl olarak satılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bedelli askerlik geç teslim olma toyota avensis yorum bir tır ayda kaç para kazanır muhabbet kuşu gagası kesilmezse ne olur halamın kızı benim neyim olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız