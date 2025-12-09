Giriş
    Black Friday haftasında en çok satan oyunlar açıklandı

    Electronic Arts'a ait FC26, Avrupa'da Black Friday haftasında en çok satan oyun oldu. Call of Duty: Black Ops 7 ve Battlefield 6 ise halen listenin üst sıralarında. İşte en çok satan oyunlar...

    Black Friday haftasında en çok satan oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da en çok satan oyunlar listesine dair Black Friday verileri paylaşıldı. GSD tarafından aktarılan bilgilere göre 24-30 Kasım tarihleri arasında yapılan satışları temel alan liste, ayrıca en çok gelir kazanan oyunları da içeriyor. İşte Black Friday döneminde en çok satan oyunlar...

    Avrupa'da en çok satan oyunlar

    Popüler spor oyunlarının geleneksel üstünlüğü Black Friday haftasında da değişmedi. FC 26, Black Friday döneminin en çok satan oyunu oldu. Haftanın en çok konuşulan diğer yapımı ise Call of Duty: Black Ops 7. Kasım çıkışlı oyun, eleştirilere rağmen Battlefield 6'nın hemen üzerinde yer aldı. Battlefield 6 ise önemli bir indirim almasına rağmen sıralamada yükselmedi.

    Listelerdeki dikkat çekici diğer ayrıntı, Hogwarts Legacy'nin performansı. Gelir tarafında sekizinci sırada yer almasına rağmen satış adedinde ikinci sıraya kadar yükselmesi, Black Friday etkisinin oyuncuların tercihlerini nasıl şekillendirdiğini iyi özetliyor. Üçüncü ve dördüncü sıralarda Black Ops 7 ile Battlefield 6 bulunurken, Red Dead Redemption 2 de ilk beşi tamamlıyor. Gelir listesinde ise Pokémon Legends Z-A ve NBA 2K26, Battlefield 6'nın ardından sıralamaya giriyor.

    Ayrıca en çok satan oyunlar listesindeki hiçbir oyunun yeni çıkış yapmadığını söyleyelim. Sıralamadaki en yeni oyun Black Ops 7 olurken, diğer tüm yapımlar uzun süredir pazarda bulunan popüler oyunlar arasından geliyor. Donanım tarafında ise tablo daha farklı. NielsenIQ verilerine göre PlayStation 5, indirimlerin etkisiyle haftanın en çok satılan konsolu oldu. 

    1. EA Sports FC 26
    2. Hogwarts Legacy
    3. Call of Duty: Black Ops 7
    4. Battlefield 6
    5. Red Dead Redemption 2
    6. It Takes Two
    7. Grand Theft Auto V
    8. Pokemon Legends Z-A
    9. NBA 2K26
    10. F1 25

    En çok gelir kazanan oyun

    1. EA Sports FC 26
    2. Call of Duty: Black Ops 7
    3. Battlefield 6
    4. Pokemon Legends Z-A
    5. NBA 2K26
    6. F1 25
    7. Ghost of Yotei
    8. Hogwarts Legacy
    9. Marvel's Spider-Man 2
    10. Super Mario Galaxy 1 + 2
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

