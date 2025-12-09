Black Friday haftasında en çok satan oyunlar açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa'da en çok satan oyunlar listesine dair Black Friday verileri paylaşıldı. GSD tarafından aktarılan bilgilere göre 24-30 Kasım tarihleri arasında yapılan satışları temel alan liste, ayrıca en çok gelir kazanan oyunları da içeriyor. İşte Black Friday döneminde en çok satan oyunlar...

Avrupa'da en çok satan oyunlar

Popüler spor oyunlarının geleneksel üstünlüğü Black Friday haftasında da değişmedi. FC 26, Black Friday döneminin en çok satan oyunu oldu. Haftanın en çok konuşulan diğer yapımı ise Call of Duty: Black Ops 7. Kasım çıkışlı oyun, eleştirilere rağmen Battlefield 6'nın hemen üzerinde yer aldı. Battlefield 6 ise önemli bir indirim almasına rağmen sıralamada yükselmedi.

Listelerdeki dikkat çekici diğer ayrıntı, Hogwarts Legacy'nin performansı. Gelir tarafında sekizinci sırada yer almasına rağmen satış adedinde ikinci sıraya kadar yükselmesi, Black Friday etkisinin oyuncuların tercihlerini nasıl şekillendirdiğini iyi özetliyor. Üçüncü ve dördüncü sıralarda Black Ops 7 ile Battlefield 6 bulunurken, Red Dead Redemption 2 de ilk beşi tamamlıyor. Gelir listesinde ise Pokémon Legends Z-A ve NBA 2K26, Battlefield 6'nın ardından sıralamaya giriyor.

Ayrıca en çok satan oyunlar listesindeki hiçbir oyunun yeni çıkış yapmadığını söyleyelim. Sıralamadaki en yeni oyun Black Ops 7 olurken, diğer tüm yapımlar uzun süredir pazarda bulunan popüler oyunlar arasından geliyor. Donanım tarafında ise tablo daha farklı. NielsenIQ verilerine göre PlayStation 5, indirimlerin etkisiyle haftanın en çok satılan konsolu oldu.

EA Sports FC 26 Hogwarts Legacy Call of Duty: Black Ops 7 Battlefield 6 Red Dead Redemption 2 It Takes Two Grand Theft Auto V Pokemon Legends Z-A NBA 2K26 F1 25

En çok gelir kazanan oyun

EA Sports FC 26 Call of Duty: Black Ops 7 Battlefield 6 Pokemon Legends Z-A NBA 2K26 F1 25 Ghost of Yotei Hogwarts Legacy Marvel's Spider-Man 2 Super Mario Galaxy 1 + 2

