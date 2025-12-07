Giriş
    Star Wars: Knights of the Old Republic, Game Awards'un sürpriz yıldızı olabilir

    11 Aralık'ta düzenlenecek olan Game Awards, sürprizlerle geliyor. Gelen son duyumlara bakılırsa, bu yılın en büyük sürprizi Star Wars: Knights of the Old Republic olabilir.

    Star Wars: Knights of the Old Republic, Game Awards'un sürpriz yıldızı olabilir Tam Boyutta Gör
    Her yıl oyun dünyası için önemli duyurulara sahne olan Game Awards, bu yıl 11 Aralık'ta düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Game Awards'te pek çok duyurunun yapılması, pek çok fragmanın gösterilmesi bekleniyordu. Etkinlik tarihi yaklaştıkça, gösterilecek bu oyunların neler olabileceğine dair spekülasyonlar da artıyor. Gelen son duyumlara bakılırsa, bu yılın yıldızlarından biri de Star Wars: Knights of the Old Republic remake'i olacak.

    Star Wars: Knights of the Old Republic, Game Awards 2025'te Gösterilebilir

    2003 yılında çıkan ve tüm zamanların en sevilen Star Wars oyunlarından biri olan Knights of the Old Republic'in bir remake'in yolda olduğu yıllar önce duyurulmuştu. Ancak yapım aşamasında yaşanan sorunlar yüzünden oyunseverlerin bu remake için yıllarca beklemesi gerekti. Üstelik oyundan uzun süredir bir duyum da almıyorduk. Ancak şimdi birden fazla kaynak, Game Awards 2025 sırasında Knights of the Old Republic remake'inin gösterileceğini söylüyor.

    Knights of the Old Republic remake, daha önce Warhammer 40,000: Space Marine 2, World War Z, SnowRunner, Expeditions: A MudRunner Game ve Insurgency: Sandstorm gibi oyunlara imza atan Saber Interactive tarafından hazırlanıyor.

