    Oyun dünyasında bu hafta: İşte yeni çıkacak oyunlar

    Yıl sonuna yaklaşırken DH ekibi olarak bu hafta radarımıza giren ve yeni çıkacak -oyunları sıraladık. İşte 8-14 Aralık arasında oyuncularla buluşacak yeni yapımlar...

    Oyun dünyasında bu hafta: İşte yeni çıkacak oyunlar Tam Boyutta Gör
    Yıl sonuna yaklaşırken oyun sektöründe duraksama başladı. Ancak bu hafta farklı türlerde birkaç ilgi çekici yapım oyuncularla buluşacak. Hafta boyunca ise yeraltı dünyasında kaykay yapan bir gezginden, ruhlar âleminde ilerleyen bir destana ve klasik film ruhunu taşıyan retro bir aksiyon oyununa kadar geniş bir yelpaze var. İşte bu hafta çıkacak tüm oyunlar...

    Unbeatable - 9 Aralık

    Haftanın en dikkat çeken oyunu Unbeatable, iki tuş üzerinden ilerleyen ritim yapısı ve tempolu oynanışa sahip bir ritim oyunu. Ayrıca sahne enerjisi ve anime estetiği ile ritim oyunu arayanlar için etkileyici bir alternatif olabilir.

    Skate Story - 8 Aralık

    Kaykay mekaniğini stilize bir yeraltı dünyasına taşıyan Skate Story, atmosferiyle öne çıkan yapımlardan biri. Küller ve duman arasında ilerlerken yapılan her hareketin ritmi hissediliyor. Ayrıca görsel tonu ve oynanış tarzı.

    Death Howl - 9 Aralık

    Ruhlar âleminde geçen soulslike bir kart yapımı olarak dikkat çekiyor. Kart oluşturma sistemi ve totem güçleri, oynanışı stratejik bir yapıya taşıyor. İşlenen anne-oğul hikâyesi ise oyunun duygusal çerçevesini belirginleştiriyor.

    The End of History - 10 Aralık (Erken Erişim)

    Ortaçağ temalı bir feodal sandbox deneyimi sunan oyun, geniş bir özgürlük alanına sahip. Vatandaş talepleri, ticaret, yağmalama, taht mücadeleleri gibi unsurların birbirine bağlandığı bir yapı var. Erken erişim sürecinin gelişim açısından belirleyici olacağı kanaatindeyim.

    Ashes of Creation - 11 Aralık (Erken Erişim)

    Klasik MMO yaklaşımını modern tasarımla harmanlayan Ashes of Creation, oyuncu eylemlerinin dünyayı şekillendirdiği bir sistem üzerine kurulu. Şehir inşa etme, ittifak kurma ve kuşatma gibi mekanikler yoğun bir topluluk etkileşimi gerektiriyor. MMO tarafında uzun süredir beklenen bir proje olarak hafta içindeki en güçlü adaylardan biri.

    Terminator 2D: No Fate - 12 Aralık

    Terminator 2’nin ikonik sahnelerini piksel grafiklerle yeniden yorumlayan bu yapım, klasik arcade tarzını sevenlere yönelik. Alternatif senaryolar ve çoklu sonlar, küçük bütçeli bir projeye beklenenden daha fazla çeşitlilik katıyor.

