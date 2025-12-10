Baldur's Gate 3 ve Divinity'nin stüdyosu, Game Awards sırasında yeni bir oyun tanıtabilir

Game Awards'u düzenleyen Geoff Keighley, geçtiğimiz günlerde çölün ortasına dikilmiş tuhaf bir heykelin görselini paylaşarak bunun Game Awards'ta tanıtılacak önemli bir oyuna gönderme olduğunu ima etmişti. O günden beri oyuncular bu heykelin hangi oyuna ait olduğunu çözmeye çalışıyor. Yeni bir God of War oyunundan yeni Elder Scrolls'a kadar pek çok ihtimal gündeme gelmiş olsa da bunların hiçbiri oyuncuları tam olarak ikna etmedi. Ancak dün gelen bir sızıntı, ilk kez gerçek anlamda ikna edici bir cevabın ortaya çıkmasına vesile oldu. Çünkü tam da bu dönemde Divinity serisi için Avrupa'da yeni bir telif hakkı başvurusu yapıldığı ve burada sunulan tasarımların çöldeki heykele bir hayli benzediği ortaya çıktı.
Larian Studios, Game Awards'ta Yeni Bir Divinity Oyunu Tanıtabilir
Douse'un bu açıklamasına rağmen pek çok kişi Game Awards 2025'te Divinity ile ilgili önemli bir duyuru yapılacağını düşünüyor. Çünkü sunulan tasarımlar gerçekten heykeldeki objeye çok benziyor. Bu da Divnity Original Sin 3 olmayan farklı bir Divinity oyununun tanıtılabileceği şeklinde yorumlanıyor. Divinity 3 veya yeni bir Divine Divinity oyunu akla gelen ilk ihtimaller.