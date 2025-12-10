Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baldur's Gate 3 ve Divinity'nin stüdyosu, Game Awards sırasında yeni bir oyun tanıtabilir

    Baldur's Gate 3 ve Divinity: Original Sin 2 gibi şahane oyunlara imza atan Larian Studios, bu hafta düzenlenecek Game Awards 2025 sırasında yeni oyununu görücüye çıkarabilir.

    Larian Studios, Game Awards sırasında yeni bir oyun tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Her yıl oyun dünyası için önemli duyurulara sahne olan Game Awards, bu yıl 11 Aralık'ta düzenlenecek. Törenin düzenleneceği tarih yaklaştıkça, bu yıl hangi oyunların duyurulacağına dair spekülasyonlar da artıyor. Hatırlarsanız birkaç gün önce paylaşılan bilgiler, bu yıl tanıtılacak oyunlardan birinin de uzun süredir beklenen Star Wars: Knights of the Old Republic remake'i olabileceğini ortaya çıkarmıştı. Şimdi onun yanına bir de Divinity oyunu yazabiliriz.

    Game Awards'u düzenleyen Geoff Keighley, geçtiğimiz günlerde çölün ortasına dikilmiş tuhaf bir heykelin görselini paylaşarak bunun Game Awards'ta tanıtılacak önemli bir oyuna gönderme olduğunu ima etmişti. O günden beri oyuncular bu heykelin hangi oyuna ait olduğunu çözmeye çalışıyor. Yeni bir God of War oyunundan yeni Elder Scrolls'a kadar pek çok ihtimal gündeme gelmiş olsa da bunların hiçbiri oyuncuları tam olarak ikna etmedi. Ancak dün gelen bir sızıntı, ilk kez gerçek anlamda ikna edici bir cevabın ortaya çıkmasına vesile oldu. Çünkü tam da bu dönemde Divinity serisi için Avrupa'da yeni bir telif hakkı başvurusu yapıldığı ve burada sunulan tasarımların çöldeki heykele bir hayli benzediği ortaya çıktı.

    Larian Studios, Game Awards'ta Yeni Bir Divinity Oyunu Tanıtabilir

    Larian Studios, Game Awards sırasında yeni bir oyun tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Baldur's Gate 3 ve Divinity: Original Sin 2 gibi şahane RPG'lere imza atmış olan Larian Studios'un yeni bir Divinity oyunu tanıtma ihtimali oyuncuları bir hayli heyecanlandırdı. Ne var ki bu haberin ortaya çıkmasından kısa süre sonra Larian Studios Yayın Direktörü Michael Douse'tan beklenmedik bir açıklama geldi. Douse, şu anda Divinity: Original Sin 3 için bir plan olmadığını açıkladı.

    Douse'un bu açıklamasına rağmen pek çok kişi Game Awards 2025'te Divinity ile ilgili önemli bir duyuru yapılacağını düşünüyor. Çünkü sunulan tasarımlar gerçekten heykeldeki objeye çok benziyor. Bu da Divnity Original Sin 3 olmayan farklı bir Divinity oyununun tanıtılabileceği şeklinde yorumlanıyor. Divinity 3 veya yeni bir Divine Divinity oyunu akla gelen ilk ihtimaller.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    debriyaja basınca ses kesiliyor orjinal motor yağı nereden alınır megane 2 marş basmıyor whatsapp yedekleme yapmıyor en iyi tamamlayici sağlık sigortası hangisi yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum