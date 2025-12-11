Microsoft durmuyor: Eski Xbox oyunları Windows'a gelebilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Windows ve Xbox deneyimini tek bir oyun ekosistemi altında toplama hedefi uzun süredir biliniyor. Öyle ki son yıllarda piyasaya çıkan el konsolları gibi hibrit modeller bu yaklaşımın somut örnekleri hâline gelmişti. Yeni sızıntılar ise bu hedefin farklı bir noktaya taşınacağını gösteriyor.

Eski Xbox oyunları Windows'a gelebilir

ResetEra forumunda paylaşılan bilgilere göre Microsoft, "legacy" olarak tanımlanan klasik Xbox oyunlarını Windows üzerinde çalıştırmak için aktif biçimde kaynak ayırıyor. Bu kategoride, orijinal Xbox ve Xbox 360 dönemine ait geniş bir oyun arşivi yer alıyor. Bu arşiv, şirketin uzun yıllar boyunca sürdürdüğü geriye dönük uyumluluk programının temel taşlarından biriydi ancak program 2021'de durdurulmuştu.

Sızıntıyı paylaşan kaynak, kapalı kapılar ardında kapsamlı bir geriye uyumluluk çalışması yürütüldüğünü söylüyor ve bir emülatör aracılığıyla hayata geçirilme ihtimali yüksek. Eğer Microsoft planlarını başarıyla hayata geçirirse, klasik Xbox oyunlarının Windows'ta çalışması ROG Xbox Ally gibi cihazların kullanım alanını ciddi biçimde genişletecek.

Öte yandan programın kapsamı net değil. Şirketin mevcut Xbox Series serisinde sunduğu uyumluluk kapsamının mı korunacağı yoksa çok daha geniş bir oyun seçkisine mi yer verileceği belirsizliğini koruyor.

