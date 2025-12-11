Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft durmuyor: Eski Xbox oyunları Windows'a gelebilir

    Windows 11'de oyun deneyimini artırmayı hedefleyen Microsoft, eski Xbox oyunlarını da platforma getirebilir. Oyunların listesi ise henüz paylaşılmadı. İşte detaylar...

    Microsoft durmuyor: Eski Xbox oyunları Windows'a gelebilir Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Windows ve Xbox deneyimini tek bir oyun ekosistemi altında toplama hedefi uzun süredir biliniyor. Öyle ki son yıllarda piyasaya çıkan el konsolları gibi hibrit modeller bu yaklaşımın somut örnekleri hâline gelmişti. Yeni sızıntılar ise bu hedefin farklı bir noktaya taşınacağını gösteriyor. 

    Eski Xbox oyunları Windows'a gelebilir

    ResetEra forumunda paylaşılan bilgilere göre Microsoft, "legacy" olarak tanımlanan klasik Xbox oyunlarını Windows üzerinde çalıştırmak için aktif biçimde kaynak ayırıyor. Bu kategoride, orijinal Xbox ve Xbox 360 dönemine ait geniş bir oyun arşivi yer alıyor. Bu arşiv, şirketin uzun yıllar boyunca sürdürdüğü geriye dönük uyumluluk programının temel taşlarından biriydi ancak program 2021'de durdurulmuştu.

    Sızıntıyı paylaşan kaynak, kapalı kapılar ardında kapsamlı bir geriye uyumluluk çalışması yürütüldüğünü söylüyor ve bir emülatör aracılığıyla hayata geçirilme ihtimali yüksek. Eğer Microsoft planlarını başarıyla hayata geçirirse, klasik Xbox oyunlarının Windows'ta çalışması ROG Xbox Ally gibi cihazların kullanım alanını ciddi biçimde genişletecek.

    Öte yandan programın kapsamı net değil. Şirketin mevcut Xbox Series serisinde sunduğu uyumluluk kapsamının mı korunacağı yoksa çok daha geniş bir oyun seçkisine mi yer verileceği belirsizliğini koruyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boya ölçüm cihazı tavsiye t roc mu qashqai mi yapı kredi hesap cüzdanı fotokopisi ev telefonu kapatma altuğ güneş kaç yaşında

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum