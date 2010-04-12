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Bloomberg: Palm satılıyor

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Mobil sektörün köklü firmalarının başında gelen ve bir döneme Palm OS ile damgasını vuran Palm, satılıyor mu ? Bloomberg'in haberine göre Palm, satış işlemleri için çeşitli şirketlerle çalışmaya başlamış.

Geliştirdiği WebOS işletim sistemine sahip telefonları 2009 yılında satışa sunan ancak bir türlü eski günlerine dönemeyen ve 2010 mali yılının 3.çeyreğinde firmanın tepe yöneticisi Jon Rubinstein'ın deyimiyle hayal kırıklığı yaratan Palm, kendisine alıcı bulması için Goldman Sachs Group Inc. ve Frank Quattrone's Qatalyst Partners ile ortak çalışmaya başlamış. Bloomberg'in satış işlemi resmi olarak duyrulmadığı için kimliklerini gizli tutan kaynaklarına göre, Tayvan merkezli HTC ve Çin merkezli Lenovo Palm'ı satın almak için teklif yapabilirler. Geçtiğimiz senenin başında da diğer bir Amerika'lı Dell'in akıllı telefon pazarına girmek için Palm'ı satın almayı düşündüğü iddia edilmişti.

Kimi kaynaklar HTC'nin Palm'ı alarak Apple'la olan davasında elini güçlendirmek istediğini belirtiyor. Çünkü gerek Apple gerekse de Palm'ın birbirlerinin patentlerini ihlal ettiğini ancak her iki firmanında karşılıklı çıkarlardan dolayı birbirlerini idare ettiği düşünülüyor. Palm'ı satın alması durumunda Palm'ın fikri haklarına da sahip olacak olan Tayvanlı bu sayede Apple'ın açtığı patent davasında daha güçlü duruma gelmiş olacak.


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gun 9 yıl
Palm nede olsa bir ABD firması bence HTC alırsa büyük bir atılım yapmış olur ama sadece patent davaları için bence almaz çok pahalıya gelecektir. Dell filan girmez bence bu pazara sanmıyorum, yıllardır başaramadı girse zaten eskisi gibi Windows ile girer.
Esas bu işletim sistemini geliştirip kullanabilecek cesaretli bir firma gerek.
Çünkü WebOS, Android, iPhone OS, Windows 7, Symbian gibi ciddi bir mobil işletim sistemi.
Bana sorarsanız palm cep telefonu üreteceğine tablet üretseydi şimdiye çokca satmıştı.
Arayüz kalitesi tabletlere çok iyi gider.
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34sem 9 yıl
Nasıl bir tasarım bu?
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technical death metal 9 yıl
htc zaten geçen sene (ya da bir önceki) bir tasarım firmasını almıştı
izlerini de zaten diamond serisinde görmek mümkün
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