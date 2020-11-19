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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMC'nin yerli üretim zırhlı SUV modeli Tulga, MÜSİAD EXPO 2020'de sergileniyor

    BMC'nin askeri personel taşımak ve devriye gibi görevlerde kullanılmak üzere geliştirdiği SUV modeli Tulga, 18-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen MÜSİAD EXPO'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMC'nin yerli üretim zırhlı SUV modeli Tulga, MÜSİAD EXPO 2020'de sergileniyor
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    18 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nın en çok ilgi çeken katılımcılarından biri BMC'nin yerli SUV modeli Tulga oldu. Peki BMW Tulga'nın özellikleri neler?

    BMC'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı zırhlı pickup'ın SUV versiyonu olarak karşımıza çıkan Tulga, hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Boş ağırlığı 7250 kilogram olan Tugla, taşıma kapasitesiyle birlikte 8 tona kadar çıkıyor. Balistik korumalı devriye müdahale aracı olarak tanımlanan 4x4 Tulga SUV'un uzunluğu 4875 mm, yüksekliği 2070 mm, genişliği ise 2050 mm olarak açıklandı.

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    Kabininde 1 sürücü ve 6 personel taşıyabilen BMC Tulga'nın kalbinde 4.5 litrelik turbo intercooler dizel motor bulunuyor. 4 silindirli motor 2500 devirde 250 beygir güç, 1500 - 1800 devir aralığında da 800 Nm tork üretiyor. 6 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzımana sahip BMW Tulga'nın maksimum hızı 130 km/s, menzili ile 400 kilometre. -32 ve 50 derece sıcaklıklarda çalışabileceği belirtilen Tulga'da disk frenler ve bağımsız çift salıncaklı ön-arka süspansiyon bulunuyor.

    BMC'nin yerli üretim zırhlı SUV modeli Tulga, MÜSİAD EXPO 2020'de sergileniyor
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    Verilen bilgiye göre BMC Tulga'nın diğer özellikleri arasında klima, bağımsız ek ısıtıcı, arazi lastikleri patlasa da gidebilir, hız sabitleme, lastik basınç izleme sistemi, şerit değiştirme ve kör nokta uyarı sistemi, ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, 360 derece kamera farkındalık sistemi, telsiz, Intercom, gece görüş sistemi, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, multimedya sistemi, USB bağlantısı, video kaydedici, yanmaya dirençli araç boyası, kurtarma vinci, atış mazgalı, silah mahvesi, karartma modu bulunuyor.

    Askeri amaçlarla özel olarak üretildiği belirtilen BMC Tulga'nın askeri personel taşımak ve devriye atmak için kullanılacağı, sivillere satışının yapılmayacağı açıklandı. 



    https://www.hurriyet.com.tr/galeri-son-dakika-bmcnin-yerli-uretim-suvu-tulga-satisa-cikacak-mi-iste-merak-edilenler-41666033/2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    sivile satılmıyormuş muş... hummer jeepler ne ayak? uydurursun satılır amacın ne?
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    firat_kilic 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Eğer ingiliz oyunu yoksa milli araç ucuza satılmalı :) yada milli oyun olabilir. Kendi toprağımızdan çıkan demir dolar ile ama maaş dolar ile değil. Dışarıdaki adam buradan topraklarımızdan çıkan demir vs. araba yapıp kendi ülkesine götürüp bizden ucuza kullanırken biz kendi toprağımızdan çıkan demir ile yapılan arabayı türlü vergilerle katlamalı alıyoruz. Bunun anlamı kurtuluş savaşının öcünü almak gibi geliyor bana. Türkiye de TL ile maaş alan adam için araba yapıp 35bin TL, 50bin TL den 100bin TLden (birim fiyat TL=$=EU~) satacaksın o kadar. Zoruna gitmesin bir defa da içine acı oturmasın kendi yurduma milletime satıyorum diye düşün.

    örn. BMW.. birim fiyat bazında düşün...

    X1 Sports Activity Vehicle 35.400$
    M2 Coupe. Starting MSRP. $58,900. Select.
    M4 Coupe. Starting MSRP. $69,150. MSRP as shown. ...
    M4 Convertible. Starting MSRP. $77,650. ...
    M5 Sedan. Starting MSRP. $103,500. ...
    M8 Coupe. Starting MSRP. $133,000. ...
    M8 Convertible. Starting MSRP. $142,500. ...
    M8 Gran Coupe. Starting MSRP. $130,000. ...
    X3 M Sports Activity Vehicle. Starting MSRP. $69,900.

    https://www.westgermanbmw.com/new-inventory/build-your-own.htm
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hükümet Yerli, Milli Üretime destek ve teşvik için bu aracı siviller içinde herkesin ulaşabileceği ÖTV'siz fiyatta yüzbinlerce üreteceğine inanıyorum.. var bir hayalimiz..
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) SC0RPI0N
    Askeri araç bu satılmaz sivile.
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hala seri üretime geçmedi. Neyi bekliyorlar anlamıyorum.
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    Katalikitci (Katalikitci ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yandan resmini bulabilen var mı?
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    Jocker35 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Altar'in torunu ,Tarkan'in oğlu Tulga mi bu?
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