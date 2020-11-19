BMC'nin yerli üretim zırhlı SUV modeli Tulga, MÜSİAD EXPO 2020'de sergileniyor

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18 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nın en çok ilgi çeken katılımcılarından biri BMC'nin yerli SUV modeli Tulga oldu. Peki BMW Tulga'nın özellikleri neler?

BMC'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı zırhlı pickup'ın SUV versiyonu olarak karşımıza çıkan Tulga, hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Boş ağırlığı 7250 kilogram olan Tugla, taşıma kapasitesiyle birlikte 8 tona kadar çıkıyor. Balistik korumalı devriye müdahale aracı olarak tanımlanan 4x4 Tulga SUV'un uzunluğu 4875 mm, yüksekliği 2070 mm, genişliği ise 2050 mm olarak açıklandı.

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Kabininde 1 sürücü ve 6 personel taşıyabilen BMC Tulga'nın kalbinde 4.5 litrelik turbo intercooler dizel motor bulunuyor. 4 silindirli motor 2500 devirde 250 beygir güç, 1500 - 1800 devir aralığında da 800 Nm tork üretiyor. 6 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzımana sahip BMW Tulga'nın maksimum hızı 130 km/s, menzili ile 400 kilometre. -32 ve 50 derece sıcaklıklarda çalışabileceği belirtilen Tulga'da disk frenler ve bağımsız çift salıncaklı ön-arka süspansiyon bulunuyor.

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Verilen bilgiye göre BMC Tulga'nın diğer özellikleri arasında klima, bağımsız ek ısıtıcı, arazi lastikleri patlasa da gidebilir, hız sabitleme, lastik basınç izleme sistemi, şerit değiştirme ve kör nokta uyarı sistemi, ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, 360 derece kamera farkındalık sistemi, telsiz, Intercom, gece görüş sistemi, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, multimedya sistemi, USB bağlantısı, video kaydedici, yanmaya dirençli araç boyası, kurtarma vinci, atış mazgalı, silah mahvesi, karartma modu bulunuyor.

Askeri amaçlarla özel olarak üretildiği belirtilen BMC Tulga'nın askeri personel taşımak ve devriye atmak için kullanılacağı, sivillere satışının yapılmayacağı açıklandı.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-son-dakika-bmcnin-yerli-uretim-suvu-tulga-satisa-cikacak-mi-iste-merak-edilenler-41666033/2

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