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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota Corolla Sedan'a 1.5 litre motor seçeneği geliyor

    Toyota'nın Türkiye'de ürettiği popüler modeli Corolla Sedan, Ocak ayından itibaren üç silindirli 1.5 litre Dynamic Force motoruyla satışa sunulmaya başlanacak.
    11 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota Corolla Sedan'a 1.5 litre motor seçeneği geliyor
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    Türkiye'de üretilen Toyota Corolla Sedan, yeni bir motor seçeneği ile yoluna devam edecek. Toyota, Corolla Sedan'ı daha fazla verimlilik sunan yeni 1.5L Dynamic Force güç ünitesi ile sunacak.

    Türkiye’de üretilen Toyota Corolla Sedan’ın yeni motor seçeneği olan 1.5L Dynamic Force, Avrupa’daki yeni emisyon standartlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.

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    Toyota’nın yeni 1.5L Dynamic Force motoru, düşük tüketimi ve çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni 3 silindirli 1.5 litrelik motor, modern TNGA tasarımı sayesinde daha düşük ağırlığa sahip ve daha az yer kaplıyor. Bununla birlikte yakıt tüketim ve CO2 salımlarında yüzde 17 oranında iyileşme sunuyor.

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    Yeni 1.5L Dynamic Force, ileri teknolojisi ve geliştirilen özellikleriyle birlikte daha iyi hava yakıt karışımı sunarak daha yüksek termal verimlilik ve daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Yeni 1.5 litrelik motor, WLTP ölçümlerine göre 127-139 g/km CO2 ve 5.6-6.2 lt/100 km birleşik tüketim değerine sahip.

    125 beygir güç ve 153 Nm tork üreten yeni 1.5L Dynamic Force, Corolla Sedan'da bulunan 1.6 litre hacimli motorun yerini alacak ve 10 ileri otomatik şanzıman veya 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilecek. 1.5L Dynamic Force motorla donatılan Corolla Sedan Ocak ayından itibaren satışa sunulacak. 



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    aspirin_00

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    2 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Brother ToLGa 1 sn. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    125 beygir 153 tork 10 ileri otomatik bana çok garip geldi

    Koy 1.5 litre 3 silindir turbo motor 140-150 HP 250-300 tork o zaman bana uyar 10 ileri otomatik

    Birde bunun arızası bakımı var 10 ileri otomatik korkutuyor
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    Halilowich (H Y) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Eski motor daha iyi, hem daha sessiz hem daha sarsıntısız hem de daha güçlü. Bu yeni motor emisyon ve yakıt tüketim sınırlandırmalarına uyum için geliştirilmiş mecburi bir motor.
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