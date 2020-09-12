Bose Sport Earbuds tam kablosuz kulaklık maliyete odaklanıyor

QuietComfort Earbuds tam kablosuz kulaklık ile üst seviye bir gürültü engelleme teknolojisi sunan Bose, biraz daha maliyet odaklı alternatif arayanlara ise Sport Earbuds adındaki kulaklığını sunuyor.

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Bose QuietComfort Earbuds üst seviyede gürültü engelleme sunacak

Bose Sport Earbuds özellikleri ve fiyatı

Bose Sport Earbuds tam kablosuz kulaklık modeli biraz daha maliyete odaklanıyor ve dış ortam sporlarında kullanmak isteyenleri hedefliyor. Abisinden daha oval bir tasarıma sahip olan kulaklık IPX4 ile terlemelere ve yağmura karşı dayanıklı.

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Yüksek verimli bir sürücü ve yeni akustiklerin kullanıldığı kulaklık modeli böylece ses performasını arttırıyor. Bununla birlikte aktif gürültü engellemeye yer verilmemiş. StayHear Max kulaklık ucu ile pasif gürültü engelleme yapılabiliyor. İki mikrofon ise sesin yönünü algılayarak arka plandan ayırabiliyor.

Sesi optimize edilmiş bir ekolayzır barındıran kulaklık model tek şarj ile 5 saate kadar kullanılabiliyor. Şarjlı kutusu ise 10 saat daha süre sağlıyor. 15 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor. Bose Sport Earbuds tam kablosuz kulaklık modeli 180$ fiyat etiketine sahip.

https://www.engadget.com/bose-quietcomfort-earbuds-bose-sport-earbuds-announced-price-specs-134749642.html

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