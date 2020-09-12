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    Bose Sport Earbuds tam kablosuz kulaklık maliyete odaklanıyor

    Bose Sport Earbuds tam kablosuz kulaklık yüksek ses kalitesinin yanı sıra kulak uçları ile pasif gürültü engelleme yapabiliyor. Bose Sport Earbuds özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bose Sport Earbuds tam kablosuz kulaklık maliyete odaklanıyor

    QuietComfort Earbuds tam kablosuz kulaklık ile üst seviye bir gürültü engelleme teknolojisi sunan Bose, biraz daha maliyet odaklı alternatif arayanlara ise Sport Earbuds adındaki kulaklığını sunuyor.

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    Bose Sport Earbuds özellikleri ve fiyatı

    Bose Sport Earbuds tam kablosuz kulaklık modeli biraz daha maliyete odaklanıyor ve dış ortam sporlarında kullanmak isteyenleri hedefliyor. Abisinden daha oval bir tasarıma sahip olan kulaklık IPX4 ile terlemelere ve yağmura karşı dayanıklı.

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    Yüksek verimli bir sürücü ve yeni akustiklerin kullanıldığı kulaklık modeli böylece ses performasını arttırıyor. Bununla birlikte aktif gürültü engellemeye yer verilmemiş. StayHear Max kulaklık ucu ile pasif gürültü engelleme yapılabiliyor. İki mikrofon ise sesin yönünü algılayarak arka plandan ayırabiliyor.

    Sesi optimize edilmiş bir ekolayzır barındıran kulaklık model tek şarj ile 5 saate kadar kullanılabiliyor. Şarjlı kutusu ise 10 saat daha süre sağlıyor. 15 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor. Bose Sport Earbuds tam kablosuz kulaklık modeli 180$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.engadget.com/bose-quietcomfort-earbuds-bose-sport-earbuds-announced-price-specs-134749642.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 4 sa.
    Bose nin maliyet odaklı kulaklığı 1350 TL yurtdışı fiyatına sahip. hmmmm.
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    ergenius (vedat bişkin) 5 sa.
    Şu uygulamaya ile aç ikonunu kaldırın lütfen. Her gördüğümde"X"ya basmaktan gına geldi. Zaten yanlışlıkla basınca da uygulamaya yönlendirmiyor
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