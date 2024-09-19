Bose, yeni kulaklığıyla Apple AirPods 4'ü hedef alıyor

- Bose QuietComfort Earbuds 2 özellikleri ile neler sunuyor?
- Bose QuietComfort Earbuds 2 fiyatı ne kadar?
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Bose QuietComfort Earbuds 2 özellikleri ile neler sunuyor?
Bose, kulaklığın tek şarjla 8.5 saate kadar oynatma süresi sunduğunu iddia ediyor. Şarj kutusunun tam dolması 1.5 saat sürüyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 20 dakika şarjla 3 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Kulaklık, IPX4 sertifikalı olmasıyla su ve tere dayanıklı. Bluetooth 5.3 bağlantısına sahip ve çok noktalı bağlantı desteğiyle birden fazla cihaz arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Kulaklığı dokunmatik kontroller ve özelleştirme seçenekleri sunan Bose QC Earbuds uygulamasından kontrol edebiliyorsunuz. Oyunlarda kesinti yaşamamanız için düşük gecilmeli ses modu var.
Bose QuietComfort Earbuds 2 fiyatı ne kadar?
Bose’un yeni kulaklığı QuietComfort Earbuds (2. nesil), 179 dolar fiyat etiketiyle AirPods 4 ile aynı anda satışa çıkacak. AirPods 4, Türkiye’de ön siparişte zamlansa da Amerika’da 179 dolar fiyatla satışta. Kulaklıklar aynı fiyata sahip olsa da tasarım olarak çok farklılar. Bose QC Earbuds’ın silikon uçları varken, AirPods 4 açık tasarımı kullanıyor.Kaynakça https://www.bose.com/p/earbuds/bose-quietcomfort-headphones/QCEARB24-HEADPHONEIN.html https://www.theverge.com/2024/9/18/24247961/bose-quietcomfort-earbuds-announced Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...