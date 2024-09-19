Bose, yeni kulaklığıyla Apple AirPods 4'ü hedef alıyor

Tam Boyutta Gör Bose, ürün gamına ultra olmayan kulaklık seçeneği ekledi. QuietComfort Earbuds 2, aktif gürültü engelleme, günlük kullanıma uygun tasarım, kablosuz şarj ve 8.5 saate kadar kullanıma süresi sunuyor. Siyah, beyaz ve mor renk seçenekleriyle gelen yeni QuietComfort Earbuds, çok noktalı bağlantıyı destekliyor ve IPX4 su ve tere dayanıklılık sertifikasına sahip.

Bose QuietComfort Earbuds 2 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni QuietComfort Earbuds, telefonun kamerasını harekete geçirmenizi sağlayan remote selfie gibi diğer Bose ürünlerinde olmayan yazılım özellikleriyle geliyor. “Hey headphones” komutuyla tercih ettiğiniz sesli asistanı etkinleştirebiliyorsunuz. Her kulaklıkta üç mikrofon var ve Bose’a göre aktif gürültü engellemede sınıfının en iyisi. Üç kulak ucu seçeneği mevcut.

Bose, kulaklığın tek şarjla 8.5 saate kadar oynatma süresi sunduğunu iddia ediyor. Şarj kutusunun tam dolması 1.5 saat sürüyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 20 dakika şarjla 3 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Kulaklık, IPX4 sertifikalı olmasıyla su ve tere dayanıklı. Bluetooth 5.3 bağlantısına sahip ve çok noktalı bağlantı desteğiyle birden fazla cihaz arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Kulaklığı dokunmatik kontroller ve özelleştirme seçenekleri sunan Bose QC Earbuds uygulamasından kontrol edebiliyorsunuz. Oyunlarda kesinti yaşamamanız için düşük gecilmeli ses modu var.

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Bose QuietComfort Earbuds 2 fiyatı ne kadar?

Bose’un yeni kulaklığı QuietComfort Earbuds (2. nesil), 179 dolar fiyat etiketiyle AirPods 4 ile aynı anda satışa çıkacak. AirPods 4, Türkiye’de ön siparişte zamlansa da Amerika’da 179 dolar fiyatla satışta. Kulaklıklar aynı fiyata sahip olsa da tasarım olarak çok farklılar. Bose QC Earbuds’ın silikon uçları varken, AirPods 4 açık tasarımı kullanıyor.

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