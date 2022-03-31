Popüler oyuncu Bruce Willis, hastalığı sebebiyle oyunculuk kariyerine son verdi

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Geçtiğimiz aylarda söylentisi çıkan haber ne yazık ki dün akşam saatlerinde onaylandı ve sinema sektöründen kötü bir haber geldi. Bruce Willis kariyerine son verdi.

Bruce Willis Kariyerine Son Verdi

Geçtiğimiz saatlerde Bruce Willis oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Ardından da ailesi Afazi hastalığı sebebiyle oyunculuğuna son verdiğini açıkladı. Bir süredir böyle bir söylenti vardı ancak bu açıklamayla resmileşmiş oldu. Bruce Willis bu şekilde 67 yaşında oyunculuğu bırakmış oldu.

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Die Hard, The Sixth Sense, Unbreakable, Pulp Fiction, Armageddon ve daha birçok filmle sinema sektörünün en tanınan isimlerinden birisi olan Bruce Willis'e teşhisi konulan Afazi hastalığı, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu olarak biliniyor.

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Bruce Willis, hastalığı sebebiyle oyunculuk kariyerine son verdi