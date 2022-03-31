Game of Thrones'un öncesini anlatan House of the Dragon dizisinin yayın tarihi açıklandı

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Son dönemin en popüler markalarından birisi olan Game of Thrones'un geçmiş yıllarını anlatacak olan House of The Dragon isimli diziden güzel haber geldi.

Ağustos 2022'de Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre House of The Dragon dizisi 21 Ağustos 2022'de yayınlanacak. Umuyoruz ki o zamana kadar HBO Max erişime açılır ve platformdan rahat bir şekilde izleyebiliriz. Ayrıca dizinin Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinden 12 gün önce yayınlanacağını da belirtelim. House of the Dragon'dan gelen yeni resmi görselleri de aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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House of the Dragon, Targaryen hanedanlığını konu alacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.

Dizinin müziklerini başarılı besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson ve Gavin Spokes bulunuyor.

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House of the Dragon dizisinin yayın tarihi açıklandı