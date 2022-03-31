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    Game of Thrones'un öncesini anlatan House of the Dragon dizisinin yayın tarihi açıklandı

    Geçtiğimiz yıl duyurulan ve geçtiğimiz yıl çekimleri başlayan yeni Game of Thrones dizisi House of The Dragon'ın yayın tarihi açıklandı. AYrıca diziden yeni görseller geldi. 
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    House of the Dragon dizisinin yayın tarihi açıklandı
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    Son dönemin en popüler markalarından birisi olan Game of Thrones'un geçmiş yıllarını anlatacak olan House of The Dragon isimli diziden güzel haber geldi.

    Ağustos 2022'de Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre House of The Dragon dizisi 21 Ağustos 2022'de yayınlanacak. Umuyoruz ki o zamana kadar HBO Max erişime açılır ve platformdan rahat bir şekilde izleyebiliriz. Ayrıca dizinin Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinden 12 gün önce yayınlanacağını da belirtelim. House of the Dragon'dan gelen yeni resmi görselleri de aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

    House of the Dragon, Targaryen hanedanlığını konu alacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.

    Dizinin müziklerini başarılı besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson ve Gavin Spokes bulunuyor.

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    S
    serpilxarslann 4 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 saat önce

    direk 10k

    LooF 5 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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