Sinemada bu hafta: D.I.S.C.O., Marty Supreme, Sessiz Gece, Kanlı Gece (2 Ocak 2026)

Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında, bu yıl Oscar yarışında iddialı olacak gibi görünen Marty Supreme geliyor. Onun dışında korku ve komedi türlerinde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Muhteşem Marty (Marty Supreme)

Tam Boyutta Gör Timothee Chalamet'nin performansıyla dikkat çeken Marty Supreme, Uncut Gems ile dikkat çeken Safdie Kardeşler'den Josh Safdie'nin imzasını taşıyor.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Josh Safdie

: Josh Safdie Oyuncular: Timothée Chalamet, Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow

1950’ler New York’unda, pin pon hayranı, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç adam, Marty Mauser (Timothée Chalamet), büyük bir başarıya ulaşma arzusu uğruna her şeyi riske atmayı göze alır.

2️⃣ D.I.S.C.O.

Tam Boyutta Gör Prens dizisiyle yıldızı parlayan Giray Altınok, bu hafta D.I.S.C.O. ile sinemalara konuk oluyor.

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Ömer Faruk Sorak

: Ömer Faruk Sorak Oyuncular: Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Şükrü Özyıldız

D.I.S.C.O. istihbarat teşkilatının uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü operasyon, Ajan Ertan yüzünden başarısız olur. Teşkilattan uzaklaştırma alan Ertan eşi Seda ile tatile gider. Burada yolu Bandırma Fön Birinci’si Zafer ve eşi Aynur ile kesişir. Ertan’ın mesleğini öğrenen Zafer’in susmak için tek şartı vardır. Ertan’ın yarım kalan operasyonunu birlikte bitirmek. Çünkü teşkilatın peşinde olduğu örgüt aynı oteldedir ve operasyonun kaderi Ertan’ın elindedir. Hayatında saha ajanlığı yapmamış olan Ertan, Zafer’i mecburen dahil ederek operasyona girişir. Seda ve Aynur’un beklenmedik desteği ise her şeyi değiştirecektir.

3️⃣ Sessiz Gece, Kanlı Gece (Silent Night, Deadly Night)

Tam Boyutta Gör Korku tutkunları için bu haftanın vizyon programında öne çıkan film Sessiz Gece, Kanlı Gece olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Mike P. Nelson

: Mike P. Nelson Oyuncular: Rohan Campbell, Ruby Modine, David Lawrence Brown

Bir çocuk, Noel Baba kıyafeti giymiş bir adamın anne ve babasını öldürmesine tanık olur. Yıllar sonra, yetişkin olduğunda, kendisi de Noel Baba kostümü giyerek çocukluğunda yaşadığı bu travmatik olayın sorumlularından intikam almak için kanlı bir yolculuğa çıkar.

4️⃣ Maşa ile Koca Ayıcıklar (Masha and the Bears)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta öne çıkan iki yapım var; Bunlardan ilki Maşa ile Koca Ayıcıklar.

Tür : Aile, Komedi, Macera

: Aile, Komedi, Macera Yönetmen : Antonina Ruzhe

: Antonina Ruzhe Oyuncular: Vitaliya Kornienko, Lyudmila Artemeva, Mikhail Orlov

Maşa’nın erkek kardeşi Vanya, ormanda bir sihir sonucu sevimli bir keçiye dönüşmüştür. Maşa, ormanın kötü kalpli cadısı Kikimora’nın yaptığı büyüyü bozup kardeşini kurtarmak için, çocukluğundan beri tanıdığı masal kahramanları olan üç ayı ile güçlerini birleştirir.

5️⃣ Lumi'nin Kayıp Yumurtası

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için öne çıkan bir diğer yapım da animasyon türündeki Lumi'nin Kayıp Yumurtası.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen : Mustafa Nebi Filik

: Mustafa Nebi Filik Oyuncular: Şeyma Nur Esen, Zülfü Hamit Altın, Serkan Dokan

Film, neslinin devamını sağlayacak tek yumurtasını kaybeden dünyadaki son dinozor Lumi ile iyi kalpli bir çocuk olan Can'ın beklenmedik dostluğunu konu ediniyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Predator: Vahşi Topraklar (Predator: Badlands)

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı Prey ile Predator serisine yeni bir soluk getiren Dan Trachtenberg, Predator: Badlands ile bu evrende geçen hikâyeler anlatmaya devam ediyor.

Tür : Korku, Bilim-Kurgu

: Korku, Bilim-Kurgu Y önetmen : Dan Trachtenberg

: Dan Trachtenberg Oyuncular : Elle Fanning

: Elle Fanning Yayın Tarihi: 6 Ocak

Normalde avcı olarak gördüğümüz Predator, bu kez av hâline geliyor. Film, kendi medeniyeti tarafından dışlanan genç Predator Dek'in, ölümcül bir gezegende kısıtlı imkânlarla hayatta kalmaya çalışmasını konu alıyor. Bu mücadele sırasında ona yardım eden ise sentetik bir android (Elle Fanning) oluyor.

