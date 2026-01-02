Giriş
    Sinemada bu hafta: D.I.S.C.O., Marty Supreme, Sessiz Gece, Kanlı Gece (2 Ocak 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında beş film gösterime girerken, öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:             

    Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında, bu yıl Oscar yarışında iddialı olacak gibi görünen Marty Supreme geliyor. Onun dışında korku ve komedi türlerinde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

    1️⃣ Muhteşem Marty (Marty Supreme)

     Muhteşem Marty (Marty Supreme) Tam Boyutta Gör
    Timothee Chalamet'nin performansıyla dikkat çeken Marty Supreme, Uncut Gems ile dikkat çeken Safdie Kardeşler'den Josh Safdie'nin imzasını taşıyor.
    • Tür: Komedi, Drama
    • Yönetmen: Josh Safdie
    • Oyuncular: Timothée Chalamet, Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow

    1950’ler New York’unda, pin pon hayranı, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç adam, Marty Mauser (Timothée Chalamet), büyük bir başarıya ulaşma arzusu uğruna her şeyi riske atmayı göze alır.

    2️⃣ D.I.S.C.O.

    D.I.S.C.O. Tam Boyutta Gör
    Prens dizisiyle yıldızı parlayan Giray Altınok, bu hafta D.I.S.C.O. ile sinemalara konuk oluyor.
    • Tür: Komedi, Aksiyon
    • Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
    • Oyuncular: Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Şükrü Özyıldız

    D.I.S.C.O. istihbarat teşkilatının uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü operasyon, Ajan Ertan yüzünden başarısız olur. Teşkilattan uzaklaştırma alan Ertan eşi Seda ile tatile gider. Burada yolu Bandırma Fön Birinci’si Zafer ve eşi Aynur ile kesişir. Ertan’ın mesleğini öğrenen Zafer’in susmak için tek şartı vardır. Ertan’ın yarım kalan operasyonunu birlikte bitirmek. Çünkü teşkilatın peşinde olduğu örgüt aynı oteldedir ve operasyonun kaderi Ertan’ın elindedir. Hayatında saha ajanlığı yapmamış olan Ertan, Zafer’i mecburen dahil ederek operasyona girişir. Seda ve Aynur’un beklenmedik desteği ise her şeyi değiştirecektir.

    3️⃣ Sessiz Gece, Kanlı Gece (Silent Night, Deadly Night)

    Sessiz Gece, Kanlı Gece (Silent Night, Deadly Night) Tam Boyutta Gör
    Korku tutkunları için bu haftanın vizyon programında öne çıkan film Sessiz Gece, Kanlı Gece olacak.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Mike P. Nelson
    • Oyuncular: Rohan Campbell, Ruby Modine, David Lawrence Brown

    Bir çocuk, Noel Baba kıyafeti giymiş bir adamın anne ve babasını öldürmesine tanık olur. Yıllar sonra, yetişkin olduğunda, kendisi de Noel Baba kostümü giyerek çocukluğunda yaşadığı bu travmatik olayın sorumlularından intikam almak için kanlı bir yolculuğa çıkar.

    4️⃣ Maşa ile Koca Ayıcıklar (Masha and the Bears)

    Maşa ile Koca Ayıcıklar (Masha and the Bears) Tam Boyutta Gör
    Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta öne çıkan iki yapım var; Bunlardan ilki Maşa ile Koca Ayıcıklar.
    • Tür: Aile, Komedi, Macera
    • Yönetmen: Antonina Ruzhe
    • Oyuncular: Vitaliya Kornienko, Lyudmila Artemeva, Mikhail Orlov

    Maşa’nın erkek kardeşi Vanya, ormanda bir sihir sonucu sevimli bir keçiye dönüşmüştür. Maşa, ormanın kötü kalpli cadısı Kikimora’nın yaptığı büyüyü bozup kardeşini kurtarmak için, çocukluğundan beri tanıdığı masal kahramanları olan üç ayı ile güçlerini birleştirir.

    5️⃣ Lumi'nin Kayıp Yumurtası

    Lumi'nin Kayıp Yumurtası Tam Boyutta Gör
    Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için öne çıkan bir diğer yapım da animasyon türündeki Lumi'nin Kayıp Yumurtası. 
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmen: Mustafa Nebi Filik
    • Oyuncular: Şeyma Nur Esen, Zülfü Hamit Altın, Serkan Dokan

    Film, neslinin devamını sağlayacak tek yumurtasını kaybeden dünyadaki son dinozor Lumi ile  iyi kalpli bir çocuk olan Can'ın beklenmedik dostluğunu konu ediniyor.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Predator: Vahşi Topraklar (Predator: Badlands)

    Predator: Vahşi Topraklar (Predator: Badlands) Tam Boyutta Gör
    2022 yapımı Prey ile Predator serisine yeni bir soluk getiren Dan Trachtenberg, Predator: Badlands ile bu evrende geçen hikâyeler anlatmaya devam ediyor.
    • Tür: Korku, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Dan Trachtenberg
    • Oyuncular: Elle Fanning
    • Yayın Tarihi: 6 Ocak

    Normalde avcı olarak gördüğümüz Predator, bu kez av hâline geliyor. Film, kendi medeniyeti tarafından dışlanan genç Predator Dek'in, ölümcül bir gezegende kısıtlı imkânlarla hayatta kalmaya çalışmasını konu alıyor. Bu mücadele sırasında ona yardım eden ise sentetik bir android (Elle Fanning) oluyor.

