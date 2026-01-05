Giriş
    Netflix'in yeni yerli dizisi Ayrılık da Sevdaya Dahil'in ilk fragmanı yayınlandı

    Usta yönetmen Yavuz Turgul'un (Eşkıya) imzasını taşımasıyla merak uyandıran yeni Netflix dizisi Ayrılık da Sevdaya Dahil'den ilk fragman yayınlandı. Bu ay izleyici ile buluşacak.

    Netflix, yeni yerli dizisi Ayrılık da Sevdaya Dahil'in yayın tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımların sayısını arttırmaya devam eden Netflix, yeni yıla da hızlı başlıyor. Usta yönetmen Yavuz Turgul'un imzasını taşıyan Ayrılık da Sevdaya Dahil, 15 Ocak'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden ilk fragmanı paylaştı.

    Ayrılık da Sevdaya Dahil, 15 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak

    Eşkiya, Muhsin Bey, Gönül Yarası gibi unutulmaz filmlere imza atan Yavuz Turgul'un ilk dizi projesi olmasıyla dikkat çeken Ayrılık da Sevdaya Dahil, tefeci bir ailenin içinde büyüyen Kemal ile senaryo yazarı Afife’nin yollarının kesişmesiyle başlıyor. Tahsilatçılık yapan Kemal, daima kurallar, borçlar ve güç dengeleri üzerinden var olurken; Afife ise mecburen işlettiği bir lokantada, hayata tutunmaya çalışmaktadır. Kemal, bir borç meselesi yüzünden Afife'yle karşı karşıya gelince; erdemin, vicdanın ve aşkın sandığından çok daha farklı anlamlar taşıdığını keşfetmeye başlayacaktır.

    Dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengier, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik, Can Yılmaz gibi isimler eşlik ediyor.

    Yavuz Turgul'un yaratıcısı olduğu dizinin senaryosunda Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş'in imzası bulunuyor. Dizinin yönetmenleri ise Kurtcebe Turgul ve Selim Demirdelen.

