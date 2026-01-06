Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum'un çekim tarihi açıklandı

    Gandalf, Frodo, Legolas gibi sevilen karakterleri yeniden bir araya getirecek olan The Hunt for Gollum filminin çekim tarihi açıklandı. Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi çok yakında sete çıkacak.

    Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum yakında çekilecek Tam Boyutta Gör
    Yüzüklerin Efendisi serisi, yıllar sonra beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Hatırlarsanız Warner Bros. yeni bir Yüzüklerin Efendisi filmi çekileceğini resmi olarak duyurmuş ve The Hunt for Gollum adını taşıyan bu filmin vizyon tarihini 17 Aralık 2027 olarak belirlemişti. Filmin bu tarihe yetişebilmesi için bu yaz sete çıkması gerekiyordu. Nitekim öyle de olacak gibi görünüyor.

    The Hunt for Gollum'da Gandalf rolüyle geri dönecek olan usta oyuncu Ian McKellen, filmde yer alacağını bir kez daha doğrularken, çekimlere Mayıs ayında başlayacaklarını açıkladı. Böylece film 2027 sonundaki vizyon tarihine yetişebilecek. McKellen ayrıca, Gandalf'ın yanı sıra Frodo'nun da filmde olacağını açıkladı.

    The Hunt for Gollum, Ana Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor

    Ian McKellen ve Elijah Wood'un (Frodo) yanı sıra Orlando Bloom (Legolas) ve Sean Bean'in (Boromir) de orijinal serideki rolleriyle geri dönmesi bekleniyor. Andy Serkis de Gollum rolüyle geri dönecek ki kendisi zaten bu filmin yönetmeni de olacak. Ne var ki tüm bu oyuncuların aksine Viggo Mortensen bu yeni projenin parçası olmayacak. Bu yüzden Aragorn rolü için şimdi yeni bir isim aranıyor.

    The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçiyor. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasına odaklanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    banyoda siyah kurtçuk neden olur rüyada gördüğünü gerçek hayatta yaşamak 3 ayda saç ne kadar uzar rektefiye sonrası motor ömrü kan satmak ne kadar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070
    Game Garaj Slayer R9T-5070
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum