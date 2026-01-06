Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum'un çekim tarihi açıklandı

The Hunt for Gollum'da Gandalf rolüyle geri dönecek olan usta oyuncu Ian McKellen, filmde yer alacağını bir kez daha doğrularken, çekimlere Mayıs ayında başlayacaklarını açıkladı. Böylece film 2027 sonundaki vizyon tarihine yetişebilecek. McKellen ayrıca, Gandalf'ın yanı sıra Frodo'nun da filmde olacağını açıkladı.
The Hunt for Gollum, Ana Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor
Ian McKellen ve Elijah Wood'un (Frodo) yanı sıra Orlando Bloom (Legolas) ve Sean Bean'in (Boromir) de orijinal serideki rolleriyle geri dönmesi bekleniyor. Andy Serkis de Gollum rolüyle geri dönecek ki kendisi zaten bu filmin yönetmeni de olacak. Ne var ki tüm bu oyuncuların aksine Viggo Mortensen bu yeni projenin parçası olmayacak. Bu yüzden Aragorn rolü için şimdi yeni bir isim aranıyor.
The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçiyor. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasına odaklanacak.