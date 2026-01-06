Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum'un çekim tarihi açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yüzüklerin Efendisi serisi, yıllar sonra beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Hatırlarsanız Warner Bros. yeni bir Yüzüklerin Efendisi filmi çekileceğini resmi olarak duyurmuş ve The Hunt for Gollum adını taşıyan bu filmin vizyon tarihini 17 Aralık 2027 olarak belirlemişti. Filmin bu tarihe yetişebilmesi için bu yaz sete çıkması gerekiyordu. Nitekim öyle de olacak gibi görünüyor.

The Hunt for Gollum'da Gandalf rolüyle geri dönecek olan usta oyuncu Ian McKellen, filmde yer alacağını bir kez daha doğrularken, çekimlere Mayıs ayında başlayacaklarını açıkladı. Böylece film 2027 sonundaki vizyon tarihine yetişebilecek. McKellen ayrıca, Gandalf'ın yanı sıra Frodo'nun da filmde olacağını açıkladı.

The Hunt for Gollum, Ana Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor

Ian McKellen ve Elijah Wood'un (Frodo) yanı sıra Orlando Bloom (Legolas) ve Sean Bean'in (Boromir) de orijinal serideki rolleriyle geri dönmesi bekleniyor. Andy Serkis de Gollum rolüyle geri dönecek ki kendisi zaten bu filmin yönetmeni de olacak. Ne var ki tüm bu oyuncuların aksine Viggo Mortensen bu yeni projenin parçası olmayacak. Bu yüzden Aragorn rolü için şimdi yeni bir isim aranıyor.

En heyecanla beklenen 2026 filmleri 1 hf. önce eklendi

The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçiyor. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasına odaklanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum yakında çekilecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: