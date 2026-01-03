Avatar: Ateş ve Kül de gişede 1 milyar dolara ulaştı

Tam Boyutta Gör James Cameron, gişede başarı garantisi sunan ender yönetmenlerden biri olmaya devam ediyor. Çektiği her film gişede harikalar yaratan Cameron, Avatar: Ateş ve Kül ile yine bir başarı hikâyesi daha yazıyor. Yeni Avatar filmi, ilk iki filme kıyasla görece yavaş bir başlangıç yapmış olsa da sonraki haftalarda sergilediği performansla Disney'in yüzünü güldürmeyi başardı.

Yeni Avatar bu hafta itibarıyla gişede 1 milyar dolar hasılata ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Böylece 2025 filmleri arasından 1 milyarı geçebilen dördüncü film oldu. Daha önce sadece Ne Zha 2, Zootopia 2 ve Lilo & Stitch bu barajı aşabilmişti.

Avatar: Ateş ve Kül, 1.5 Milyar Dolar Hasılata Doğru İlerliyor

İlk iki Avatar filmi de gişede 2 milyar dolara ulaşmıştı. Avatar: Ateş ve Kül'ün 2 milyara ulaşması epey zor görünüyor ama bu rakama ilk başta düşünüldüğünden daha fazla yaklaşabilir. Zira filmin mevcut gidişatı gişe yolculuğunu 1.5 milyar doların üzerinde tamamlayacağına işaret ediyor. 2 milyar dolara yaklaşıp yaklaşamayacağını ise zaman gösterecek.

James Cameron, serinin üçüncü filminde Pandora’nın daha karanlık yüzünü keşfe çıkıyor ve hikâyeyi gezegenin külle kaplı bir köşesine taşıyor. Jake ve Neytiri, oğulları Neteyam’ın ölümünün ardından parçalanmak üzere olan ailelerini bir arada tutmaya çalışırken, Mangkwan olarak bilinen ve ateşin halkı olarak anılan Na’vi kabilesiyle karşı karşıya geliyorlar. Doğaüstü güçler, politik gerilimler ve kültürel çatışmaların ortasında, Sully ailesi hem dış tehditlerle hem de içlerindeki yas ve suçlulukla mücadele ediyor.

