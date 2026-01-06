Avengers: Doomsday'den kısa bir fragman daha geldi: X-Men yeniden sahnede

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Avengers: Doomsday olacak. Marvel son dönemde epey ivme kaybetmiş olsa da Avengers filmleri hâlâ pek çok sinemasever için ayrı bir yerde duruyor. Bu yüzden Avengers: Doomsday de merakla bekleniyor.

Avengers: Doomsday için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, filmden uzun soluklu bir fragman paylaşmak yerine, kısa kısa fragmanlarla başlamayı tercih etti. İlk olarak Steve Rogers'ın (Kaptan Amerika) dönüşünü müjdeleyen bir teaser (kısa fragman) yayınlayan, daha sonra bunu Thor'a odaklanan bir teaser ile takip eden stüdyo, bugün de X-Men'e odaklanan kısa bir fragman paylaştı.

Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da Vizyona Girecek

Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştiriyor. X-Men üyelerini, eski filmlerde olduğu Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi oyuncular canlandıryor. Nitekim yayınlanan yeni fragmanda da bu oyuncuları görme şansı yakalıyoruz.

Daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yönettiği filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimler bir araya geliyor.

Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da vizyona girecek. Ondan bir yıl sonra ise Avengers: Secret Wars gelecek.

