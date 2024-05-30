Bu ilginç el feneri, 13 farklı aleti bünyesinde barındırıyor

MutiFlex çok amaçlı el fenerinin özellikleri
Şu anda bir Kickstarter projesi olan MutiFlex el feneri, 220 mm uzunluğa ve 50 mm genişliğe ve 887 g ağırlığa sahip. Cihazın gövdesi, 420 paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı ve ABS polimerden imal edilmiş. 1000 lümene kadar ışık verebilen cihaz, 3500 mAh kapasiteli lityum iyon pil ile 8 saat ışık verebiliyor. Maksimum parlaklıkta ise bu süre 4 saate düşüyor.
Oldukça ilgi çekici bir diğer özellik ise, kullanıcıların tek kullanımlık içecek şişelerini uzun plastik şeritler halinde işlemesine olanak tanıyan plastik şişe kesicisi. Bu şeritler daha sonra sicim olarak, hatta bir 3D yazıcıda baskı ortamı olarak kullanılabilir.
MutiFlex 13'ü 1 arada çok amaçlı el aleti, ön siparişe özel 59 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Planlanan perakende satış fiyatı ise 118 dolar.Kaynakça https://newatlas.com/outdoors/mutiflex-flashlight-multitool/ https://www.kickstarter.com/projects/mutiflex/outdoor-flashlight?utm_source=newatlas.com&utm_medium=kickbooster&utm_content=link&utm_campaign=cf81c6c7&ref=a6izbx Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.