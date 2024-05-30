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    Bu ilginç el feneri, 13 farklı aleti bünyesinde barındırıyor

    MutiFlex isimli girişim 13 aleti bir cihazda buluşturan ilginç bir el feneri geliştirdi. Doğa severlerin hoşuna gidecek bu cihaz, çok ilginç özellikler sunuyor.
    Bu ilginç el feneri, 13 farklı aleti bünyesinde barındırıyor Tam Boyutta Gör
    MutiFlex isimli girişim 13 aleti bir cihazda buluşturan İsviçre çakısı gibi bir el feneri geliştirdi. 1000 lümenlik güçlü ışığa sahip el feneri, doğada vakit geçeren insanların birçok ihtiyacını karşılayacak çeşitli araçlarıyla, el fenerinden çok daha fazlasını sunuyor.

    MutiFlex çok amaçlı el fenerinin özellikleri

    Şu anda bir Kickstarter projesi olan MutiFlex el feneri, 220 mm uzunluğa ve 50 mm genişliğe ve 887 g ağırlığa sahip. Cihazın gövdesi, 420 paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı ve ABS polimerden imal edilmiş. 1000 lümene kadar ışık verebilen cihaz, 3500 mAh kapasiteli lityum iyon pil ile 8 saat ışık verebiliyor. Maksimum parlaklıkta ise bu süre 4 saate düşüyor.

    Bu ilginç el feneri, 13 farklı aleti bünyesinde barındırıyor Tam Boyutta Gör
    Odak ayarı da yapılabilen fenerin ışığı odaklandığında, 300 metre mesafeye kadar aydınlatabiliyor. Dahası, el fenerinin kenarındaki ışıklı halka, el fenerini düşürmeniz veya onu taşıyan birini aramanız durumunda her taraftan görülmesini sağlıyor. Cihaz, altındaki kancayla asılabiliyor veya manyetik kısımla metal yüzeylere yapışabiliyor. 
    Bu ilginç el feneri, 13 farklı aleti bünyesinde barındırıyor Tam Boyutta Gör
    Cihazın alamet-i farikası ise sahip olduğu araçları. Bu araçlardan bazıları şunlar: Keski, ingiliz anahtarı, konserve açacağı, şişe açacağı, bıçak, testere, elektrikli ark çakmağı, araba camı kırıcı, powerbank (iki USB-C ve iki USB-A çıkışıyla) ve ucu değiştirilebilir tornavida (üç boyutta düz başlı uç ve üç boyutta altıgen uç). Tüm bu aletler MutiFlex'in ana gövdesine katlanarak manyetik olarak tutturuluyor.

    Oldukça ilgi çekici bir diğer özellik ise, kullanıcıların tek kullanımlık içecek şişelerini uzun plastik şeritler halinde işlemesine olanak tanıyan plastik şişe kesicisi. Bu şeritler daha sonra sicim olarak, hatta bir 3D yazıcıda baskı ortamı olarak kullanılabilir.

    MutiFlex 13'ü 1 arada çok amaçlı el aleti, ön siparişe özel 59 dolar fiyattan satışa sunuluyor.  Planlanan perakende satış fiyatı ise 118 dolar.

    Kaynakça https://newatlas.com/outdoors/mutiflex-flashlight-multitool/ https://www.kickstarter.com/projects/mutiflex/outdoor-flashlight?utm_source=newatlas.com&utm_medium=kickbooster&utm_content=link&utm_campaign=cf81c6c7&ref=a6izbx
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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