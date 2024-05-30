Bu ilginç el feneri, 13 farklı aleti bünyesinde barındırıyor

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Tam Boyutta Gör MutiFlex isimli girişim 13 aleti bir cihazda buluşturan İsviçre çakısı gibi bir el feneri geliştirdi. 1000 lümenlik güçlü ışığa sahip el feneri, doğada vakit geçeren insanların birçok ihtiyacını karşılayacak çeşitli araçlarıyla, el fenerinden çok daha fazlasını sunuyor.

MutiFlex çok amaçlı el fenerinin özellikleri

Şu anda bir Kickstarter projesi olan MutiFlex el feneri, 220 mm uzunluğa ve 50 mm genişliğe ve 887 g ağırlığa sahip. Cihazın gövdesi, 420 paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı ve ABS polimerden imal edilmiş. 1000 lümene kadar ışık verebilen cihaz, 3500 mAh kapasiteli lityum iyon pil ile 8 saat ışık verebiliyor. Maksimum parlaklıkta ise bu süre 4 saate düşüyor.

Tam Boyutta Gör Odak ayarı da yapılabilen fenerin ışığı odaklandığında, 300 metre mesafeye kadar aydınlatabiliyor. Dahası, el fenerinin kenarındaki ışıklı halka, el fenerini düşürmeniz veya onu taşıyan birini aramanız durumunda her taraftan görülmesini sağlıyor. Cihaz, altındaki kancayla asılabiliyor veya manyetik kısımla metal yüzeylere yapışabiliyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın alamet-i farikası ise sahip olduğu araçları. Bu araçlardan bazıları şunlar: Keski, ingiliz anahtarı, konserve açacağı, şişe açacağı, bıçak, testere, elektrikli ark çakmağı, araba camı kırıcı, powerbank (iki USB-C ve iki USB-A çıkışıyla) ve ucu değiştirilebilir tornavida (üç boyutta düz başlı uç ve üç boyutta altıgen uç). Tüm bu aletler MutiFlex'in ana gövdesine katlanarak manyetik olarak tutturuluyor.

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Oldukça ilgi çekici bir diğer özellik ise, kullanıcıların tek kullanımlık içecek şişelerini uzun plastik şeritler halinde işlemesine olanak tanıyan plastik şişe kesicisi. Bu şeritler daha sonra sicim olarak, hatta bir 3D yazıcıda baskı ortamı olarak kullanılabilir.

MutiFlex 13'ü 1 arada çok amaçlı el aleti, ön siparişe özel 59 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Planlanan perakende satış fiyatı ise 118 dolar.

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