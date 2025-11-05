Giriş
    Realme UI 7 tanıtıldı: İşte yenilikler ve güncelleme alacak modeller

    Realme, Android 16 temelli yeni arayüzü Realme UI 7'yi resmi olarak tanıttı.  İşte Realme UI 7 hakkında bilmeniz gereken tüm yenilikler, güncelleme takvimi ve uyumlu cihazların listesi...

    Realme UI 7 tanıtıldı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Realme, Android 16 temelli yeni arayüzü Realme UI 7.0’ı resmi olarak tanıttı. Yeni sürüm, çeşitli tasarım değişiklikleri, performans iyileştirmeleri ve yapay zeka destekli araçlarla geliyor. İşte Realme UI 7 hakkında bilmeniz gereken tüm yenilikler, güncelleme takvimi ve uyumlu cihazların listesi.

    Realme UI 7 neler sunuyor?

    Realme UI 7, Android 16’nın Material 3 tasarım dilini temel alıyor ve arayüze birçok görsel yenilik kazandırıyor. Güncelleme, iOS 26’nın “Liquid Glass” estetiğinden ilham alan "Light Glass Design" yaklaşımını benimsiyor. Arayüzde şeffaflık, derinlik ve cam benzeri dokular ön plana çıkıyor. Ayrıca daha akıcı animasyonlar, dinamik temalar ve gelişmiş ana ekran özelleştirme seçenekleriyle kullanıcı deneyimi yenileniyor.

    Güncelleme ayrıca, yenilenmiş kontrol merkezi, uyarlanabilir karanlık mod, iyileştirilmiş simge yerleşimi ve kilit ekranında derinlik efektleri gibi yeniliklerle daha modern ve sürükleyici bir görünüm sunuyor. Tüm bu değişiklikler, Flux Theme 2.0 paketiyle birlikte geliyor. Bu temada, canlı fotoğraflar, yapay zeka destekli video duvar kağıtları, dinamik alan derinliği, yeni parmak izi animasyonları, yeni simgeler ve widget’lar yer alıyor.

    Realme UI 7 tanıtıldı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Görsel yeniliklerin yanında performans tarafında da ciddi iyileştirmeler mevcut. Yeni Flux Engine sayesinde sistem tepkiselliği %15 oranında artarken, günlük performans da %22 yükseliyor. Ayrıca daha akıcı animasyonlar ve uygulama kaydırma performansı vadediyor.

    Realme UI 7 ayrıca masaüstü tarzı çoklu pencere (yüzen uygulamalar), otomatik gruplandırılan bildirimler, gelişmiş uyarılar ve daha detaylı kontrol seçenekleri gibi yeni işlevler getiriyor. Güvenlik tarafında ise Android 16, dolandırıcılık aramalarını tespit etme, çevrimiçi tehdit engelleme ve geliştirilmiş izin kontrolleri gibi Android Koruma özelliklerini sunuyor.

    Tıpkı HyperOS 3 ve diğer Android 16 tabanlı arayüzlerde olduğu gibi, Realme UI 7 de artık Apple ürünleriyle daha gelişmiş çapraz platform entegrasyonu sunuyor. Böylece bir Apple Watch veya iPhone bağlamak çok daha kolay hale geliyor; arama, mesaj, sağlık verileri gibi bilgiler daha uyumlu şekilde senkronize edilebiliyor.

    Yapay zeka da güncellemenin en dikkat çeken noktalarından biri. Yeni araçlar arasında AI Notify Brief (bildirim özetleme), AI Framing Master (fotoğraf iyileştirme yardımcısı) ve kullanıcıların oyun alışkanlıklarını analiz ederek performansı artıran AI Gaming Coach gibi özellikler bulunuyor.

    Realme UI 7 güncellemesini alacak modeller

    Realme UI 7, küresel olarak ilk kez markanın yeni amiral gemisi Realme GT 8 Pro modeliyle sunulacak. Daha eski cihazlar ise güncellemeyi bu aydan itibaren almaya başlayacak. Şirket ayrıca, Realme UI 7 açık beta yol haritasını da paylaştı. İşte açık beta takvimi:

    2025'in 4. çeyreği

    • Realme GT 7 / GT 7 Pro / GT 7 Dream Edition
    • Realme GT 6 / GT 6T
    • Realme P3 / P3 Pro / P3 Ultra / P3x
    • Realme 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T, 14x
    • Realme 15, 15 Pro
    • Realme 13, 13 Pro, 13 Pro+
    • Realme P1 Pro / P2 Pro / P4 / P4 Pro
    • Realme 12, 12 Pro, 12 Pro+
    • Realme Narzo 70x, 80 Pro, 80x, 80 Lite, N65
    • Realme C63, C65, C73, C75

    2026'nın 1. çeyreği

    • Realme P1
    • Realme 15T, 15x
    • Realme 13+
    • Realme 12+
    • Realme Narzo 70 Turbo, 70 Pro, 70
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/11/05/realme-ui-7-introduced-with-android-16-new-features-rollout-schedule-eligible-devices/4/ https://www.fonearena.com/blog/467899/realme-ui-7-0-device-list-features.html
    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

