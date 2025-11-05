Realme UI 7 tanıtıldı: İşte yenilikler ve güncelleme alacak modeller

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme, Android 16 temelli yeni arayüzü Realme UI 7.0’ı resmi olarak tanıttı. Yeni sürüm, çeşitli tasarım değişiklikleri, performans iyileştirmeleri ve yapay zeka destekli araçlarla geliyor. İşte Realme UI 7 hakkında bilmeniz gereken tüm yenilikler, güncelleme takvimi ve uyumlu cihazların listesi.

Realme UI 7 neler sunuyor?

Realme UI 7, Android 16’nın Material 3 tasarım dilini temel alıyor ve arayüze birçok görsel yenilik kazandırıyor. Güncelleme, iOS 26’nın “Liquid Glass” estetiğinden ilham alan "Light Glass Design" yaklaşımını benimsiyor. Arayüzde şeffaflık, derinlik ve cam benzeri dokular ön plana çıkıyor. Ayrıca daha akıcı animasyonlar, dinamik temalar ve gelişmiş ana ekran özelleştirme seçenekleriyle kullanıcı deneyimi yenileniyor.

Güncelleme ayrıca, yenilenmiş kontrol merkezi, uyarlanabilir karanlık mod, iyileştirilmiş simge yerleşimi ve kilit ekranında derinlik efektleri gibi yeniliklerle daha modern ve sürükleyici bir görünüm sunuyor. Tüm bu değişiklikler, Flux Theme 2.0 paketiyle birlikte geliyor. Bu temada, canlı fotoğraflar, yapay zeka destekli video duvar kağıtları, dinamik alan derinliği, yeni parmak izi animasyonları, yeni simgeler ve widget’lar yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Görsel yeniliklerin yanında performans tarafında da ciddi iyileştirmeler mevcut. Yeni Flux Engine sayesinde sistem tepkiselliği %15 oranında artarken, günlük performans da %22 yükseliyor. Ayrıca daha akıcı animasyonlar ve uygulama kaydırma performansı vadediyor.

Realme UI 7 ayrıca masaüstü tarzı çoklu pencere (yüzen uygulamalar), otomatik gruplandırılan bildirimler, gelişmiş uyarılar ve daha detaylı kontrol seçenekleri gibi yeni işlevler getiriyor. Güvenlik tarafında ise Android 16, dolandırıcılık aramalarını tespit etme, çevrimiçi tehdit engelleme ve geliştirilmiş izin kontrolleri gibi Android Koruma özelliklerini sunuyor.

Epic ve Google anlaştı: Android’in geleceği yeniden şekilleniyor 6 sa. önce eklendi

Tıpkı HyperOS 3 ve diğer Android 16 tabanlı arayüzlerde olduğu gibi, Realme UI 7 de artık Apple ürünleriyle daha gelişmiş çapraz platform entegrasyonu sunuyor. Böylece bir Apple Watch veya iPhone bağlamak çok daha kolay hale geliyor; arama, mesaj, sağlık verileri gibi bilgiler daha uyumlu şekilde senkronize edilebiliyor.

Yapay zeka da güncellemenin en dikkat çeken noktalarından biri. Yeni araçlar arasında AI Notify Brief (bildirim özetleme), AI Framing Master (fotoğraf iyileştirme yardımcısı) ve kullanıcıların oyun alışkanlıklarını analiz ederek performansı artıran AI Gaming Coach gibi özellikler bulunuyor.

Realme UI 7 güncellemesini alacak modeller

Realme UI 7, küresel olarak ilk kez markanın yeni amiral gemisi Realme GT 8 Pro modeliyle sunulacak. Daha eski cihazlar ise güncellemeyi bu aydan itibaren almaya başlayacak. Şirket ayrıca, Realme UI 7 açık beta yol haritasını da paylaştı. İşte açık beta takvimi:

2025'in 4. çeyreği

Realme GT 7 / GT 7 Pro / GT 7 Dream Edition

Realme GT 6 / GT 6T

Realme P3 / P3 Pro / P3 Ultra / P3x

Realme 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T, 14x

Realme 15, 15 Pro

Realme 13, 13 Pro, 13 Pro+

Realme P1 Pro / P2 Pro / P4 / P4 Pro

Realme 12, 12 Pro, 12 Pro+

Realme Narzo 70x, 80 Pro, 80x, 80 Lite, N65

Realme C63, C65, C73, C75

2026'nın 1. çeyreği

Realme P1

Realme 15T, 15x

Realme 13+

Realme 12+

Realme Narzo 70 Turbo, 70 Pro, 70

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Realme UI 7 tanıtıldı: İşte yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: