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    Bu tesis lityumu yüzde 96 verimle 500 kat daha hızlı üretebiliyor

    Sürdürülebilir teknolojiler için lityumun verimli bir şekilde çıkarılması büyük önem taşıyor. SLB’nin yeni tesisi ise tuzlu sudan yüzde 96 geri kazanım oranıyla 500 kat daha hızlı lityum üretebiliyor.
    Bu tesis lityumu yüzde 96 verimle 500 kat daha hızlı üretebiliyor Tam Boyutta Gör
    Sürdürülebilir enerjiye geçişin en kritik bileşenlerinden biri olan lityum, elektrikli araçlardan enerji depolama cihazlarına kadar birçok alanda kullanılıyor. Bu bağlamda, enerji teknolojileri şirketi SLB, ABD’de yeni demo tesisinde sürdürülebilir lityum üretimini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Firma, bu tesisin büyük ölçekli sürdürülebilir lityum üretmek için doğrudan lityum çıkarma (DLE), yoğunlaştırma ve dönüştürme teknolojilerini bir araya getirdiğini belirtiyor.

    Şirketin açıklamasına göre bu yeni teknolojiyle lityum, tuzlu sudan yüzde 96 geri kazanım oranıyla çıkarılabiliyor ve geleneksel mevcut yöntemlere göre 500 kat daha hızlı üretiliyor. SLB’nin Yeni Enerji iş birimi başkanı Gavin Rennick, “Lityum elektrifikasyonun kilit unsuru. Bu nedenle, çevreye zarar vermeden üretimini hızlandırmanın yollarını bulmalıyız” diyerek bu teknolojinin önemini vurguladı.

    Daha az arazi, su ve enerji kullanımı

    Bu tesis lityumu yüzde 96 verimle 500 kat daha hızlı üretebiliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni teknolojinin en dikkat çekici yönlerinden biri, geleneksel yöntemlere göre çok daha az arazi, su ve enerji kullanması. SLB’nin entegre çözümü, sadece yüzde 10 oranında arazi gerektirirken, aynı zamanda su ve kimyasal kullanımı da minimum seviyede tutuluyor.

    Kurulan demo tesisi ticari ölçekteki bir tesisin yaklaşık onda biri büyüklüğünde olmasına rağmen, yüzde 96 oranında doğrulanmış bir lityum geri kazanım oranına ulaştı. Bu oran, standart buharlaşma yöntemlerine göre çok daha yüksek. Geleneksel yöntemler yaklaşık 18 ay süren bir işlem sonucunda yüzde 50 veya daha düşük geri kazanım oranına ulaşabiliyor.

    SLB’nin yeni teknolojisi ile lityumun tuzlu çıkarılması ve teknik kalitede lityum karbonata veya hidroksite dönüştürülmesi ise yalnızca birkaç saat sürüyor. Süre kısaldığı için çevresel zararlar da en aza indirgeniyor.

    Slb,lityum,batarya,elektrikli otomobil,

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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