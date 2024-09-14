Bu tesis lityumu yüzde 96 verimle 500 kat daha hızlı üretebiliyor

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Tam Boyutta Gör Sürdürülebilir enerjiye geçişin en kritik bileşenlerinden biri olan lityum, elektrikli araçlardan enerji depolama cihazlarına kadar birçok alanda kullanılıyor. Bu bağlamda, enerji teknolojileri şirketi SLB, ABD’de yeni demo tesisinde sürdürülebilir lityum üretimini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Firma, bu tesisin büyük ölçekli sürdürülebilir lityum üretmek için doğrudan lityum çıkarma (DLE), yoğunlaştırma ve dönüştürme teknolojilerini bir araya getirdiğini belirtiyor.

Şirketin açıklamasına göre bu yeni teknolojiyle lityum, tuzlu sudan yüzde 96 geri kazanım oranıyla çıkarılabiliyor ve geleneksel mevcut yöntemlere göre 500 kat daha hızlı üretiliyor. SLB’nin Yeni Enerji iş birimi başkanı Gavin Rennick, “Lityum elektrifikasyonun kilit unsuru. Bu nedenle, çevreye zarar vermeden üretimini hızlandırmanın yollarını bulmalıyız” diyerek bu teknolojinin önemini vurguladı.

Daha az arazi, su ve enerji kullanımı

Tam Boyutta Gör Yeni teknolojinin en dikkat çekici yönlerinden biri, geleneksel yöntemlere göre çok daha az arazi, su ve enerji kullanması. SLB’nin entegre çözümü, sadece yüzde 10 oranında arazi gerektirirken, aynı zamanda su ve kimyasal kullanımı da minimum seviyede tutuluyor.

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Kurulan demo tesisi ticari ölçekteki bir tesisin yaklaşık onda biri büyüklüğünde olmasına rağmen, yüzde 96 oranında doğrulanmış bir lityum geri kazanım oranına ulaştı. Bu oran, standart buharlaşma yöntemlerine göre çok daha yüksek. Geleneksel yöntemler yaklaşık 18 ay süren bir işlem sonucunda yüzde 50 veya daha düşük geri kazanım oranına ulaşabiliyor.

SLB’nin yeni teknolojisi ile lityumun tuzlu çıkarılması ve teknik kalitede lityum karbonata veya hidroksite dönüştürülmesi ise yalnızca birkaç saat sürüyor. Süre kısaldığı için çevresel zararlar da en aza indirgeniyor.

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