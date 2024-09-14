Bu tesis lityumu yüzde 96 verimle 500 kat daha hızlı üretebiliyor

Şirketin açıklamasına göre bu yeni teknolojiyle lityum, tuzlu sudan yüzde 96 geri kazanım oranıyla çıkarılabiliyor ve geleneksel mevcut yöntemlere göre 500 kat daha hızlı üretiliyor. SLB’nin Yeni Enerji iş birimi başkanı Gavin Rennick, “Lityum elektrifikasyonun kilit unsuru. Bu nedenle, çevreye zarar vermeden üretimini hızlandırmanın yollarını bulmalıyız” diyerek bu teknolojinin önemini vurguladı.
Daha az arazi, su ve enerji kullanımı
Kurulan demo tesisi ticari ölçekteki bir tesisin yaklaşık onda biri büyüklüğünde olmasına rağmen, yüzde 96 oranında doğrulanmış bir lityum geri kazanım oranına ulaştı. Bu oran, standart buharlaşma yöntemlerine göre çok daha yüksek. Geleneksel yöntemler yaklaşık 18 ay süren bir işlem sonucunda yüzde 50 veya daha düşük geri kazanım oranına ulaşabiliyor.
SLB’nin yeni teknolojisi ile lityumun tuzlu çıkarılması ve teknik kalitede lityum karbonata veya hidroksite dönüştürülmesi ise yalnızca birkaç saat sürüyor. Süre kısaldığı için çevresel zararlar da en aza indirgeniyor.
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.