Hollanda'da dev atık su ısı pompası hizmete girdi: 20 bin haneyi ısıtacak

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Tam Boyutta Gör Hollandalı enerji tedarik Eneco ve Bölgesel Su İdaresi (HDSR), Hollanda'nın en büyük ısı pompasını Utrecht şehrinde devreye aldı. Isı pompası, Utrecht'te yer alan arıtma tesisindeki atık suyun ısısını alarak 20.000 evi ısıtacak.

65 milyon litre atık sudan ısı çekiyor

Eneco'nun açıklamasına göre ısı pompası hergün yaklaşık 65 milyon litre işlenmiş atık sudan ısıyı alarak hizmet veriyor. Şirket, atık suyun sıcaklığının kışın 12 derece, yazın ise 22 derece civarı olduğunu belirtiyor.

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Sistemin çalışma şekli ise şöyle: Eşanjör vasıtasıyla atık sudan çekilen ısı, daha sonra ısı pompasında 75 dereceye kadar yükseltiliyor ve evlere dağıtılıyor. Her zaman yeterli ısının mevcut olduğundan emin olmak için yaklaşık 18 metre yüksekliğinde ve 18 metre genişliğinde bir ısı tamponu sistemde yer alıyor.

Bu sistem sayesinde, 20.000 hane doğalgaza ihtiyaç duyulmadan elektrik enerjisiyle verimli bir şekilde ısıtılıyor. Ayrıca, yılda 30.000 ton karbondioksit tasarrufu sağlanarak sürdürülebilir ısınmanın önü açılıyor.





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