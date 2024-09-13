Hollanda'da dev atık su ısı pompası hizmete girdi: 20 bin haneyi ısıtacak

65 milyon litre atık sudan ısı çekiyor
Eneco'nun açıklamasına göre ısı pompası hergün yaklaşık 65 milyon litre işlenmiş atık sudan ısıyı alarak hizmet veriyor. Şirket, atık suyun sıcaklığının kışın 12 derece, yazın ise 22 derece civarı olduğunu belirtiyor.
Sistemin çalışma şekli ise şöyle: Eşanjör vasıtasıyla atık sudan çekilen ısı, daha sonra ısı pompasında 75 dereceye kadar yükseltiliyor ve evlere dağıtılıyor. Her zaman yeterli ısının mevcut olduğundan emin olmak için yaklaşık 18 metre yüksekliğinde ve 18 metre genişliğinde bir ısı tamponu sistemde yer alıyor.
Bu sistem sayesinde, 20.000 hane doğalgaza ihtiyaç duyulmadan elektrik enerjisiyle verimli bir şekilde ısıtılıyor. Ayrıca, yılda 30.000 ton karbondioksit tasarrufu sağlanarak sürdürülebilir ısınmanın önü açılıyor.
Kaynakça https://news.eneco.com/largest-heat-pump-in-the-netherlands-taken-into-operation/ https://www.pv-magazine.com/2024/09/11/netherlands-largest-heat-pump-comes-online/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.