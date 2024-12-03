Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sokakların sesinden görüntüsünü oluşturabilen yapay zeka geliştirildi

    Teksas Üniversitesi'nden araştırmacılar, sokakların ses kayıtlarından sokağın gerçek görüntüsünü inanılmaz bir doğrulukla oluşturabilen yapay zeka sistemi geliştirdi.
    Bu yapay zeka, sokakların sesinden görüntüsünü oluşturabiliyor Tam Boyutta Gör
    Şehirlerin sokaklarının veya diğer yerlerin görüntülerine bakarak, buralara uyan ses efektleri üreten yapay zeka araçları halihazırda bulunuyor. Ancak bu yeni teknoloji tam tersini yapıyor ve sokakların ses kayıtlarından sokağın gerçek görüntüsünü inanılmaz bir doğrulukla oluşturabiliyor.

    Sistem, 10 saniyelik kliplerle eğitildi

    Teksas Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yuhao Kang ve meslektaşları tarafından geliştirilen "Ses Manzarasından Görüntüye Yayılma Modeli", 10 saniyelik sesli-görsel kliplerden oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitildi.

    Bu klipler, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'daki kentsel ve kırsal sokakların YouTube videolarından alınan durağan görüntülerden ve ortam seslerinden oluşuyor. Derin öğrenme algoritmalarını kullanan sistem, hangi seslerin görüntülerdeki hangi öğelere karşılık geldiğinin yanında, hangi ses niteliklerinin hangi görsel ortamlara karşılık geldiğini de öğrendi. Eğitim tamamlandıktan sonra, sistemden 100 farklı sokak görüntüsü videosunun yalnızca kaydedilen ortam sesine dayanarak görüntüler üretmesi istendi ve her video için bir görüntü oluşturdu.

    Bu yapay zeka, sokakların sesinden görüntüsünü oluşturabiliyor Tam Boyutta Gör
    Daha sonra bir grup jüri üyesi, bu görüntülerin her birini, diğer sokaklara ait iki farklı üretilmiş görüntüyle birlikte izledi ve görüntünün temel alındığı video ses kaydını dinledi. Üç görüntüden hangisinin müziğe karşılık geldiğini belirlemeleri istendiğinde, %80 oranında doğru şekilde tespit edebildiler.

    Dahası, oluşturulan görüntüler bilgisayar analizinde, gökyüzü, yeşil alanlar ve binaların göreceli oranlarının orijinal videolardakilerle güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bulundu.

    Hatta birçok durumda oluşturulan görüntüler, kaynak videoların güneşli, bulutlu veya gece gibi ışık koşullarını da yansıttı. Bu durum, geceleri azalan trafik gürültüsü veya gece böceklerinin sesleri gibi faktörlerle mümkün olmuş olabilir.

    Teknolojinin, bir ses kaydının nerede yapıldığına dair kabataslak bir fikir edinmek gibi adli uygulamalarda kullanılabilme potansiyeline rağmen, çalışma daha çok sesin yer duygumuza nasıl katkıda bulunduğunu keşfetmeyi amaçlıyor.

    Bilim insanları yakın zamanda Nature dergisinde yayınlanan makalelerinde çalışmanın önemini şu şekilde açıklıyor: "Sonuçlar, görsel ve işitsel algıların insan ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dair bilgimizi artırabilir, kentsel tasarım uygulamalarına rehberlik edebilir ve topluluklardaki genel yaşam kalitesini iyileştirebilir."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ssangyong torres yorum üstü beyazlamış sosis yenir mi steam"den kaldırılan oyunları satın alma marincap nasıl kullanılır yeni binaya internet bağlatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 20
    Tecno Spark 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 9M3H1AT
    HP 255 G9 9M3H1AT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız