Sokakların sesinden görüntüsünü oluşturabilen yapay zeka geliştirildi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Şehirlerin sokaklarının veya diğer yerlerin görüntülerine bakarak, buralara uyan ses efektleri üreten yapay zeka araçları halihazırda bulunuyor. Ancak bu yeni teknoloji tam tersini yapıyor ve sokakların ses kayıtlarından sokağın gerçek görüntüsünü inanılmaz bir doğrulukla oluşturabiliyor.

Sistem, 10 saniyelik kliplerle eğitildi

Teksas Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yuhao Kang ve meslektaşları tarafından geliştirilen "Ses Manzarasından Görüntüye Yayılma Modeli", 10 saniyelik sesli-görsel kliplerden oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitildi.

Bu klipler, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'daki kentsel ve kırsal sokakların YouTube videolarından alınan durağan görüntülerden ve ortam seslerinden oluşuyor. Derin öğrenme algoritmalarını kullanan sistem, hangi seslerin görüntülerdeki hangi öğelere karşılık geldiğinin yanında, hangi ses niteliklerinin hangi görsel ortamlara karşılık geldiğini de öğrendi. Eğitim tamamlandıktan sonra, sistemden 100 farklı sokak görüntüsü videosunun yalnızca kaydedilen ortam sesine dayanarak görüntüler üretmesi istendi ve her video için bir görüntü oluşturdu.

Tam Boyutta Gör Daha sonra bir grup jüri üyesi, bu görüntülerin her birini, diğer sokaklara ait iki farklı üretilmiş görüntüyle birlikte izledi ve görüntünün temel alındığı video ses kaydını dinledi. Üç görüntüden hangisinin müziğe karşılık geldiğini belirlemeleri istendiğinde, %80 oranında doğru şekilde tespit edebildiler.

Dahası, oluşturulan görüntüler bilgisayar analizinde, gökyüzü, yeşil alanlar ve binaların göreceli oranlarının orijinal videolardakilerle güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bulundu.

Hatta birçok durumda oluşturulan görüntüler, kaynak videoların güneşli, bulutlu veya gece gibi ışık koşullarını da yansıttı. Bu durum, geceleri azalan trafik gürültüsü veya gece böceklerinin sesleri gibi faktörlerle mümkün olmuş olabilir.

Yapay zeka ile ne zaman öleceğinizi tahmin eden uygulama 20 sa. önce eklendi

Teknolojinin, bir ses kaydının nerede yapıldığına dair kabataslak bir fikir edinmek gibi adli uygulamalarda kullanılabilme potansiyeline rağmen, çalışma daha çok sesin yer duygumuza nasıl katkıda bulunduğunu keşfetmeyi amaçlıyor.

Bilim insanları yakın zamanda Nature dergisinde yayınlanan makalelerinde çalışmanın önemini şu şekilde açıklıyor: "Sonuçlar, görsel ve işitsel algıların insan ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dair bilgimizi artırabilir, kentsel tasarım uygulamalarına rehberlik edebilir ve topluluklardaki genel yaşam kalitesini iyileştirebilir."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Bu yapay zeka, sokakların sesinden görüntüsünü oluşturabiliyor