7.000 mAh bataryalı Oppo Reno 15 F tanıtıldı: İşte özellikleri

Oppo Reno 15 F neler sunuyor?
Yeni Reno15 F, Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alıyor. Cihazda 12 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama bulunuyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde depolama alanı artırılabiliyor.
Telefon, 6,57 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla geliyor. Ekran, AGC Dragontrail-Star D+ cam ile korunuyor.
Kamera tarafında, arka bölümde 2 eksenli OIS ve otomatik odaklama destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensör yer alıyor. Ön tarafta ise otomatik odaklamaya sahip 50 MP bir selfie kamerası bulunuyor.
Tasarım tarafında alüminyum çerçeve ve cam arka yüzey tercih edilmiş. Dayanıklılık açısından ise IP69 sertifikasıyla toza ve suya karşı yüksek koruma sağlıyor.
Oppo Reno15 F, Afterglow Pink, Aurora Blue ve Twilight Blue olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Ancak fiyatlandırma ve satış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Oppo Reno 15 F özellikleri
- Ekran: 6.57 inç, FHD+, 185Hz, 1400 nit, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
- Bellek: 8GB / 12GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB / 512GB UFS3.1
- Yazılım: Android 16, ColorOS 16
- Arka kamera: 50MP f/1,8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP (makro)
- Ön kamera: 50 MP f/2.0
- Batarya: 7.000 mAh, 80W hızlı şarj
- Boyut ve ağırlık: 158.2 x 74.9 x 8.1 mm 195 g
- Bağlantı: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC
- Diğer: Ekran altı parmak izi sensörü (optik), çift stereo hoparlör, IP68 + IP69