Buffalo 256GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu

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SSD dünyasındaki hareketlilik pazara giren yeni oyuncular ve artan model sayısı ile her geçen gün artıyor. Özellikle bağımsız araştırma kuruluşlarınca hazırlanan projeksiyonlar ve bu yönde oluşan beklentiler doğrultusunda geleceğin depolama standardı olarak değerlendirilen SSD'ler için mesai harcayan firmalardan biri de Japonya merkezli Buffalo.

Firma bir süre önce duyurduğu SHD-NSUM serisi yeni SSD ailesine 256GB kapasiteli yeni bir model daha ekledi. SHD-NSUM256G kod adını taşıyan, 2.5" boyutundaki yeni SSD'nin MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongaları kullandığı belirtiliyor. Hem SATA hem de Mini USB arabirimlerini desteklediği belirtilen yeni SSD'nin Acronis Migrate Easy, True Image LE, Disk Director LE, ve Drive Cleanser yazılımlarıyla birlikte satışa sunulacağı belirtiliyor.

Buffalo'nun 256GB'lık yeni SSD modelinin önümüzdeki ay içerisinde ilk olarak Japonya'da yaklaşık 825$'lık fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.