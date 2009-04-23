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Buffalo 256GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo 256GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu
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SSD dünyasındaki hareketlilik pazara giren yeni oyuncular ve artan model sayısı ile her geçen gün artıyor. Özellikle bağımsız araştırma kuruluşlarınca hazırlanan projeksiyonlar ve bu yönde oluşan beklentiler doğrultusunda geleceğin depolama standardı olarak değerlendirilen SSD'ler için mesai harcayan firmalardan biri de Japonya merkezli Buffalo.

Firma bir süre önce duyurduğu SHD-NSUM serisi yeni SSD ailesine 256GB kapasiteli yeni bir model daha ekledi. SHD-NSUM256G kod adını taşıyan, 2.5" boyutundaki yeni SSD'nin MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongaları kullandığı belirtiliyor. Hem SATA hem de Mini USB arabirimlerini desteklediği belirtilen yeni SSD'nin Acronis Migrate Easy, True Image LE, Disk Director LE, ve Drive Cleanser yazılımlarıyla birlikte satışa sunulacağı belirtiliyor.

Buffalo'nun 256GB'lık yeni SSD modelinin önümüzdeki ay içerisinde ilk olarak Japonya'da yaklaşık 825$'lık fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.


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sertacaygun 10 yıl
Bu fiyata 500'lük bir HDD almak daha mantıklı. Çantaya koyması da bundan pek farklı değil. Sessizlikten başka artısı olmayacaktır dizüstü kullanıcısı için.
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fatih86 10 yıl
O fiyata bu kapasite
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III I II III I I 10 yıl
fiyata bak be iyi bir pc parası
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nodar 10 yıl
Satılacak iş adamı tükendiğinde ise sıra ancak reel pazara gelecek herhalde... Bu fiyatlar arge masraflarının
telafisi olsa gerek..
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drkayzer 10 yıl
evet fiyatlar uçuk bi 5sene sonra ev pclerine girer ssd
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M1A2Abrams 10 yıl
bunlar artık tamamen işadamlarına hitap etmeye başladı fiyatlar uçuo :(
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