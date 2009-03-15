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Buffalo tasarımıyla öne çıkan yeni harici disk ailesini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo tasarımıyla öne çıkan yeni harici disk ailesini duyurdu
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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo ürün gamına tasarımıyla öne çıkan harici depolama çözümleri ekliyor. Firmanın HD-PEU2 kod adını taşıyan harici disk serisi dahilindeki çözümlerin 81 x 16 x 130 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığına oldukları belirtiliyor.

Seri dahilinde 250GB, 320GB ve 500GB'lık harici depolama çözümlerini pazara sunmaya hazırlanan Buffalo'nun yeni sürücüleri parlak dış tasarımlarıyla dikkat çekerken Yakut Kırmızısı, Kristal Siyah'ı ve İnci Beyaz'ı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip oldukları belirtiliyor.

Parlak ve ince tasarımlı yeni sürücülerin, 2.5 watt'lık maksimum güç tüketimine sahip oldukları ifade edilirken, USB 2.0 ve 1.1 arabirimi üzerinden kullanılabildikleri açıklandı. Buffalo'nun HD-PEU2 serisi dahilinde hazırladığı 250, 320 ve 500GB kapasiteli harici sürücülerin sırasıyla 95$, 106$ ve 171$'lık yurt dışı etiket fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.


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Vuze 10 yıl
kasası şık fiyatlarda bence hiç fena digil
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alito 10 yıl
parlak kasası çok şık duruyor.
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petsiyehable 10 yıl
samsungda da var aynısııı aynı
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