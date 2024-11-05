Petrol devi BP, bir asırlık maceranın ardından Türkiye'den çekildi

BP'nin Türkiye'de 770 akaryakıt istasyonu ve lisans hakkı bulunuyor. Şirketin pazardan çekilmesiyle birlikte BP'nin adını taşıyan tüm akaryakıt istasyonlarının isimleri değişecek. Ayrıca, BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ hisselerinin yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki paylar da Petrol Ofisi'ne geçecek.
Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, anlaşmayla ilgili açıklamasında "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz." ifadesine yer verdi.
BP Türkiye'den neden çekildi❓
BP, Türkiye'den çekilme kararını geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Dünya genelinde sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanma stratejisi geliştiren şirketin Türkiye pazarından da bu amaç doğrultusunda ayrıldığı açıklanmıştı.
Özellikle Avrupa ve Asya pazarlarında karbon ayak izini azaltmaya ve düşük karbonlu enerji kaynaklarına yönelen BP'nin bu hedef doğrultusunda bazı bölgelerdeki operasyonlarını elden çıkardığı biliniyor. Bu hamlenin ardında operasyonel maliyetleri azaltma ve Avrupa'daki yeşil enerji projelerine kaynak sağlama gibi gerekçeler bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über