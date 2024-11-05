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    Anlık Bildirim

    Petrol devi BP, bir asırlık maceranın ardından Türkiye'den çekildi

    1912 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren akaryakıt devi BP, geçtiğimiz yıl aldığı kararla Türkiye pazarından çekildi. Peki BP kime satıldı? BP istasyonlarını artık kim işletecek?
    Petrol devi BP bir asırlık maceranın ardından Türkiye'den çekildi Tam Boyutta Gör
    Akaryakıt zinciri BP'nin bir asırlık Türkiye macerası sona erdi. Türkiye pazarından tamamen çekilme kararı alan firmanın tüm akaryakıt ve terminal operasyonları Hollandalı Vitol Grubu'na ait olan Petrof Ofisi'ne devrediliyor. Hatırlanacak olursa Rekabet Kurumu 12 Eylül'de bu işleme onay vermişti.

    BP'nin Türkiye'de 770 akaryakıt istasyonu ve lisans hakkı bulunuyor. Şirketin pazardan çekilmesiyle birlikte BP'nin adını taşıyan tüm akaryakıt istasyonlarının isimleri değişecek. Ayrıca, BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ hisselerinin yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki paylar da Petrol Ofisi'ne geçecek.

    Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, anlaşmayla ilgili açıklamasında "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz." ifadesine yer verdi.

    BP Türkiye'den neden çekildi❓

    BP, Türkiye'den çekilme kararını geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Dünya genelinde sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanma stratejisi geliştiren şirketin Türkiye pazarından da bu amaç doğrultusunda ayrıldığı açıklanmıştı.

    Özellikle Avrupa ve Asya pazarlarında karbon ayak izini azaltmaya ve düşük karbonlu enerji kaynaklarına yönelen BP'nin bu hedef doğrultusunda bazı bölgelerdeki operasyonlarını elden çıkardığı biliniyor. Bu hamlenin ardında operasyonel maliyetleri azaltma ve Avrupa'daki yeşil enerji projelerine kaynak sağlama gibi gerekçeler bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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