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Tam Boyutta Gör Akaryakıt zinciri BP'nin bir asırlık Türkiye macerası sona erdi. Türkiye pazarından tamamen çekilme kararı alan firmanın tüm akaryakıt ve terminal operasyonları Hollandalı Vitol Grubu'na ait olan Petrof Ofisi'ne devrediliyor. Hatırlanacak olursa Rekabet Kurumu 12 Eylül'de bu işleme onay vermişti.

BP'nin Türkiye'de 770 akaryakıt istasyonu ve lisans hakkı bulunuyor. Şirketin pazardan çekilmesiyle birlikte BP'nin adını taşıyan tüm akaryakıt istasyonlarının isimleri değişecek. Ayrıca, BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ hisselerinin yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki paylar da Petrol Ofisi'ne geçecek.

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, anlaşmayla ilgili açıklamasında "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz." ifadesine yer verdi.

BP Türkiye'den neden çekildi❓

BP, Türkiye'den çekilme kararını geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Dünya genelinde sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanma stratejisi geliştiren şirketin Türkiye pazarından da bu amaç doğrultusunda ayrıldığı açıklanmıştı.

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Özellikle Avrupa ve Asya pazarlarında karbon ayak izini azaltmaya ve düşük karbonlu enerji kaynaklarına yönelen BP'nin bu hedef doğrultusunda bazı bölgelerdeki operasyonlarını elden çıkardığı biliniyor. Bu hamlenin ardında operasyonel maliyetleri azaltma ve Avrupa'daki yeşil enerji projelerine kaynak sağlama gibi gerekçeler bulunuyor.

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Petrol devi BP bir asırlık maceranın ardından Türkiye'den çekildi