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    Casio, 1983 model klasik G-Shock DW-5000R saatini yeniden piyasa sürdü

    Casio, 1983 yılında piyasaya çıkan dijital saati G-SHOCK DW-5000C'nin orijinaline sadık yeni sürümü olan G-Shock DW-5000R'yi tanıttı. Sağlamlığıyla dikkat çeken saat neler sunuyor?
    Casio, 1983 model G-Shock DW-5000R saatini yeniden piyasa sür Tam Boyutta Gör
    Casio, 1983 yılında piyasaya çıkan dijital saati G-SHOCK DW-5000C'nin orijinaline sadık yeni sürümü olan G-Shock DW-5000R'yi tanıttı. Geçmişe saygı niteliğindeki saat, sağlamlığıyla dikkat çekerken, günümüz kullanıcıları için bazı güncellemeler de içeriyor.

    Casio DW-5000R G-Shock özellikleri

    Başlangıçta inşaat alanları ve açık hava maceraları gibi zorlu koşullara dayanması için üretilen bu saat, kısa sürede dayanıklılığın bir sembolü haline geldi. Casio, bu yeniden üretimle bu mirasa sadık kalıyor. Saatin ekranı, tasarım detayları ve hatta saatin imzası niteliğindeki yuvarlak çukurlar dahi orijnal modelle aynı. Yine arka tarafta "Darbeye Dayanıklı" gravürüne sahip metal plaka aynen korunmuş.

    Casio, 1983 model G-Shock DW-5000R saatini yeniden piyasa sür Tam Boyutta Gör

    DW-5000R, orijinal modelden farklı olarak, ekran arkasında yüksek parlaklık sunan LED arka aydınlatmaya sahip. Ayrıca Casio, çerçeve ve bant için biyo-bazlı reçineye geçerek saati daha çevre dostu hale getirmiş. 200 metreye kadar suya dayanıklı olan saat, 5 yıla kadar pil ömrü sunuyor. Bunların dışında çok işlevli alarm, 24 saatlik geri sayım sayacı ve 1/100 saniyelik kronometre de saatte yer alıyor.

    G-Shock DW-5000R, 13 Aralık'ta Japonya'da 33.000 yen (217 dolar) fiyatla satışa sunulacak

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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