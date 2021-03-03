Bulmaca oyunu Lost Twins 2, mobil cihazlara geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini we.R.play’in yaptığı, bulmaca oyunu Lost Twins 2, iOS ve Android cihazlar için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

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Lost Twins 2’de, Abi ve Ben isimli ikiz kardeşleri maceralarına eşlik edeceksiniz. Fenghuang kuşu olarak bilinen bir rehberiniz olacak. Çin efsanelerinden ilham alınan oyun temelde bir bulmaca oyunu. Oynanış olarak da birkaç farklı mekanik sunuyor. Aşağıdaki fragmanı izleyerek daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

Ne yazık ki şu an için oyunun mağaza sayfaları açılmış değil. Bu yüzden oyunun boyutu, fiyatı, çıkış tarihi ve bunlar gibi diğer detaylar belli değil. Ancak oyun çıktığında iOS ve Android cihazlar için erişilebilir olacak.

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