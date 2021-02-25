Sonsuz koşucu oyunu Total Eggscape, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı

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Yayıncılığını Crescent Moon Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Brezilyalı bağımsız geliştirici bigas'ın yaptığı çiftlikten kaçmaya çalıştığınız oyun Total Eggscape, iOS cihazlar için yayınlandı.

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Total Eggscape, aslında bir sonsuz koşucu oyunu ancak koşmak yerine yumurtluyor ve gökyüzüne doğru kaçmaya çalışıyorsunuz. Yumurtladığınız yumurtalar ile birlikte sonsuza giden bir kule oluşturarak kaçmaya çalışıyorsunuz. Siz yukarı doğru giderken de karşınıza çeşitli engeller çıkıyor ve bu engeller tamamen rastgele şekilde oluşturuluyor. Eğer tavuk görünümü hoşunuza gitmezse görüntünüzü de değiştirebiliyorsunuz.

Total Eggscape şu anda App Store üzerinde ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Oyunun boyutu 56MB. Android sürümü ile ilgili bir açıklama ne yazık ki yok. Oyunun mağaza sayfasını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Total Eggscape‪!‬ Crescent Moon Games LLC Oyunlar Ücretsiz 56.5 MB

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