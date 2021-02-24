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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca oyunu Poly Vita, 17 Mart'ta iOS cihazlara geliyor

    Monument Valley'den esinlenen bulmaca oyunu Poly Vita, 17 Mart'ta iOS cihazlar için App Store üzerinden çıkış yapacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    24 Şubat 2021, 01:25 (21 dk.)
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    8
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bulmaca oyunu Poly Vita, 17 Mart'ta iOS cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız geliştirici Alejandro Zielinsky'nin yaptığı bulmaca oyunu Poly Vita'nın iOS cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Rol yapma oyunu Hero Craft, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı"

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    Monument Valley'den esinlenen Poly Vita'nın her bölümünde amaç, size verilen parçaları tamamlayarak karakterinize bir yol çizmek. Toplamda 30 farklı bölüm bulunuyor ve geliştirici her birinin birbirinden farklı deneyim sunacağını vaat ediyor. Ayrıca oyunun hoş bir tasarıma sahip olduğunu da eklemek gerek. Son olarak oyunun müzikleri de piyano ağırlıklı olacak ve oyuna özel tasarlanmış olacaklar.

    Poly Vita şu anda App Store üzeridne 27,99 TL'ye ön siparişe açılmış durumda. Oyunun çıkış tarihi ise 17 Mart 2021. Ayrıca oyun için bir de premium versiyon bulunuyor. Oyunun boyutu 108 MB. Mağaza sayfasını ve oyunun videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Poly Vit‪a‬ Poly Vit‪a‬ Poly Vit‪a‬ Poly Vit‪a‬ Alejandro Zielinsky Oyunlar ₺27,99 108.1 MB



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