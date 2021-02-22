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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rol yapma oyunu Hero Craft, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

    Minecraft'ı andıran bir tarz sahip olan rol yapma oyunu Hero Craft, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    22 Şubat 2021, 22:30 (1 sa.)
    173
    13
    2
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Rol yapma oyunu Hero Craft, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Dreamplay Games'in yaptığı craft da yabaildiğiniz rol yapma oyunu Hero Craft, mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Simülasyon komedi oyunu Kill It With Fire, mobil cihazlara geliyor"

    Sizlerin de fark edebileceği gibi Hero Craft isim olarak da tarz olarak Minecraft ile fazlasıyla benzer. İzometrik bakış açısına sahip olan üç boyutlu grafiklere sahip Hero Craft; bir şövalyeden, savaşçıya; bir büyücüden, samuraya; bir ninjadan, robota kadar rolünü üstlenebileceğiniz çeşitliliğe sahip. Olmak istediğiniz kişi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış durumda. Oyunu ister tek başınıza, ister dünyanın çeşitli bölgelerinden insanlarla birlikte oynayabilirsiniz.

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    Maceralarınızda sizler yardımcı olacak araç ve gereçleri üretmek de tamamen siziz zanaatkarlığınıza kalmış durumda. Eşyalarınızı üretin, geliştirin ve maceranıza başlayın. Zindanları keşfedin, düşmanlarla savaşın ve ganimetleri toplayın.

    Hero Craft şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde erişime açık durumda. Pyunun boyutu yaklaşık 340MB. Aşağıda oynanış videosunu ve mağaza sayfalarını bulabilirsiniz.

    Hero Craf‪t‬ Hero Craf‪t‬ Hero Craf‪t‬ Hero Craf‪t‬ Dreamplaygames Inc. Oyunlar Ücretsiz 339.1 MB

    Hero Craft : Weapon, Character Skin Craft RPG Hero Craft : Weapon, Character Skin Craft RPG Hero Craft : Weapon, Character Skin Craft RPG Hero Craft : Weapon, Character Skin Craft RPG Dreamplay Games Rol Oyunu Ücretsiz 88M



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 6 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 7 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 7 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    TITAN (S K) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    sadece bi fotograftan vakit kaybı oldugunu görebiliyorum
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Minecraft emitasyon edition vol1
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