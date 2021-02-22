Rol yapma oyunu Hero Craft, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Dreamplay Games'in yaptığı craft da yabaildiğiniz rol yapma oyunu Hero Craft, mobil cihazlar için yayınlandı.

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Sizlerin de fark edebileceği gibi Hero Craft isim olarak da tarz olarak Minecraft ile fazlasıyla benzer. İzometrik bakış açısına sahip olan üç boyutlu grafiklere sahip Hero Craft; bir şövalyeden, savaşçıya; bir büyücüden, samuraya; bir ninjadan, robota kadar rolünü üstlenebileceğiniz çeşitliliğe sahip. Olmak istediğiniz kişi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış durumda. Oyunu ister tek başınıza, ister dünyanın çeşitli bölgelerinden insanlarla birlikte oynayabilirsiniz.

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Maceralarınızda sizler yardımcı olacak araç ve gereçleri üretmek de tamamen siziz zanaatkarlığınıza kalmış durumda. Eşyalarınızı üretin, geliştirin ve maceranıza başlayın. Zindanları keşfedin, düşmanlarla savaşın ve ganimetleri toplayın.

Hero Craft şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde erişime açık durumda. Pyunun boyutu yaklaşık 340MB. Aşağıda oynanış videosunu ve mağaza sayfalarını bulabilirsiniz.

Hero Craf‪t‬ Dreamplaygames Inc. Oyunlar Ücretsiz 339.1 MB

Hero Craft : Weapon, Character Skin Craft RPG Dreamplay Games Rol Oyunu Ücretsiz 88M

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