Bulut tabanlı oyun konsolu Google Stadia'nın çıkış tarihi açıklandı

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Google’ın bulut teknolojisi tabanlı oyun platformu Stadia’nın çıkış tarihi açıklandı. Google Stadia, 19 Kasım’da 14 ülkede hizmet vermeye başlayacak. Ne yazık ki Türkiye bu ülkeler arasında yok.

Google Stadia, düşük donanım özelliklerine sahip bilgisayar, telefon, tablet ve televizyonlarda yüksek grafikli oyunları oynatacak. Oyunu internet üzerinden kullanıcıya aktaran Stadia, iyi bir internet ile 4K çözünürlüğünde 60 FPS hızında akıcı oyun deneyimi sunacak.

Google Stadia’nın iki farklı abonelik tipi bulunuyor: Stadia Base ve Stadia Pro. Stadia Base tamamen ücretsiz, Stadia Pro ise aylık 9.99 dolar fiyat etiketine sahip.

Servis, başlangıçta sadece Stadia Founder's Edition sahipleri için ulaşılabilir olacak. Stadia Founder's Edition paketinde kontrolcü, Chromecast Ultra cihazı, üç aylık Stadia Pro aboneliği ve arkadaşınızla birlikte oynayabilmek için Buddy Pass içeriyor. Bu paket 129 dolara ön siparişe açıldı. Stadia Pro önümüzdeki aylarda. Stadia Base ise 2020 yılı içerisinde hizmet vermeye başlayacak.

Stadia, negatif gecikme adı verilen yapay zekalı bir teknolojiye sahip. Bu teknoloji, tek oyunculu oyunlarda hangi tuşa basacağınızı önceden tahmin ederek gecikmeyi minimuma indiriyor.

Google'ın yaptığı açıklamalara göre 720p/60fps deneyim için 10 Mbps indirme ve 1 Mbps yükleme, 4K'da oynamak için 35 Mbps indirme hızı gerekiyor.