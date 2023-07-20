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    Bütçe odaklı Vivo Y27 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, bütçe odaklı yeni telefonu Vivo Y27 4G modelini duyurdu. Peki Vivo Y27 4G neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı...
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    Bütçe odaklı Vivo Y27 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta tanıtılan Vivo Y27 5G modeli ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi de Vivo, bütçe odaklı Vivo Y27 4G'yi duyurdu. Peki rekabetçi bir fiyatla gelen Vivo Y27 4G, neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı.

    Karşınızda Vivo Y27 4G

    Vivo Y27 4G, ön yüzünde FullHD+ çözünürlük sunan 6,64 inç boyutlarında IPS LCD panele ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu ekranın 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklığına sahip olduğunu belirtelim.

    Akıllı telefon, gücünü 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirilen MediaTek Helio G85 işlemciden alıyor. 12 nm üretim teknolojisini temel alan işlemci, 2 adet 2GHz Cortex-A75 ve 6 adet 1.8GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Oyun ve görüntüleme tabanlı yüklerde ise Mali-G52 MP2 grafik birimi ile destekleniyor.

    Bütçe odaklı Vivo Y27 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo Y27 4G'nin arka bölümünde, bir adet led flaş ve ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bunlar 50MP birincil ve 2MP bokeh odaklı sensör. Ön bölümde ise cihaza, selfie çekimleri ve görüntülü aramalar içinse ön tarafta 8 MP kamera eşlik ediyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

    Bütçe telefonu, kutusundan Android 13 destekli MagicOS 7.1 ve 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.0, 4G desteği, USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi yer alıyor. Deniz mavisi ve bordo siyah renk seçeneğiyle gelen Vivo V27 4G, 150 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz net değil.

    Vivo Y27 4G özellikleri

    • Ekran: 6.64 inç, IPS LCD Full HD+ (2388 x 1080 piksel), 90 Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio G85 
    • RAM: 6GB
    • Depolama: 128GB (microSD kart desteği)
    • Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 5000 mAh (44W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13 (Funtouch OS 13)
    • Renk: Mavi, Mint, Siyah, Mor

    vivo Y27 4G fiyatı:

    Vivo Y27 4G 6GB+128 GB: 150 dolar

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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