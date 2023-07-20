Bütçe odaklı Vivo Y27 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Karşınızda Vivo Y27 4G
Vivo Y27 4G, ön yüzünde FullHD+ çözünürlük sunan 6,64 inç boyutlarında IPS LCD panele ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu ekranın 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklığına sahip olduğunu belirtelim.
Akıllı telefon, gücünü 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirilen MediaTek Helio G85 işlemciden alıyor. 12 nm üretim teknolojisini temel alan işlemci, 2 adet 2GHz Cortex-A75 ve 6 adet 1.8GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Oyun ve görüntüleme tabanlı yüklerde ise Mali-G52 MP2 grafik birimi ile destekleniyor.
Bütçe telefonu, kutusundan Android 13 destekli MagicOS 7.1 ve 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.0, 4G desteği, USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi yer alıyor. Deniz mavisi ve bordo siyah renk seçeneğiyle gelen Vivo V27 4G, 150 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz net değil.
Vivo Y27 4G özellikleri
- Ekran: 6.64 inç, IPS LCD Full HD+ (2388 x 1080 piksel), 90 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 6GB
- Depolama: 128GB (microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5000 mAh (44W hızlı şarj)
- Bağlantı: 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13 (Funtouch OS 13)
- Renk: Mavi, Mint, Siyah, Mor
vivo Y27 4G fiyatı:
Vivo Y27 4G 6GB+128 GB: 150 dolarBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)