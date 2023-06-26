Performans canavarı Vivo X90s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, yeni amiral gemisi telefonu Vivo X90s modelini duyurdu. Peki rekabetçi bir fiyatla güçlü özellikleri bir araya getiren Vivo X90s neler sunuyor?İşte Vivo X90sözellikleri ve fiyatı.

Vivo X90s neler sunuyor?

Vivo X90s, ön bölümde 2800x1260 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan sunan 10 bit 6,78 inç boyutlarında kavisli AMOLED ekran ile geliyor. Ayrıca bu ekrana HDR10+ desteği, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve 1300 nit tepe parlaklık eşlik ediyor. Bu noktada amiral gemisi telefonun, geçtiğimiz Nisan ayında vitrine çıkan Vivo X90 Pro ile benzer özelliklere sahip olduğunu belirtelim. İki cihaz arasındaki en büyük fark ise yonga seti tarafında.

Dimensity 9200+ ile sınırları zorluyor

Tam Boyutta Gör Vivo X90s, gücünü 4nm işlem teknolojisini temel alan MediaTek Dimensity 9200+ platformundan alıyor. 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama alanı (UFS 4.0) ile eşleştirilen bu işlemcide, 1 adet 3.0 GHz ARM Cortex-X3, 3 adet 2.85 GHz ARM Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G715 grafik birimi bulunmakta. Öyle ki Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2'yi geride bıraktığını belirtelim.

Kamera bölümünde X90s, üçlü kamera kurulumu ile dikkat çekiyor. Cihazın birincil kamera bölümünde 1/1.49" boyutlarında 50MP Sony IMX866 (OIS, f/1.8 PDAF) yer alırken, yardımcı kameralarda 12MP telefoto (f/2.0, 1/2.93" 2x optik zoom) ve 12MP geniş açı (/2.0, 1/2.93") sensörlerine yer verilmiş. Ek olarak arka kamerada 4K 30FPS video kaydı destekleniyor. Ön tarafında ise, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 32MP ekran altı selfie kamerası konumlandırılmış.

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Vivo X90 serisine kıyasla WiFi 7 desteği ile öne çıkan Vivo X90s, kutusundan 120W hızlı şarj destekli 4.810mAh pil ve Android 13 destekli OriginOS 3 ile çıkıyor. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında ise, 5G, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C yer alıyor. Siyah, Kırmızı, Yeşil ve Beyaz renk seçeneklerinde sunulacak cihazın Türkiye fiyatı veya ne zaman sunulacağı açıklanmadı.

Vivo X90s fiyatı:

Vivo X90s: 8GB/256GB: 553 dolar

Vivo X90s: 12/256GB: 594 dolar

Vivo X90s: 12/512GB: 650 dolar

Vivo X90s özellikleri

Ekran: 6.78 inç, AMOLED, Full HD+, 120 Hz 1300 nit parlaklık (maksimum)

6.78 inç, AMOLED, Full HD+, 120 Hz 1300 nit parlaklık (maksimum) İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+ 4nm

MediaTek Dimensity 9200+ 4nm RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB (microSD kart desteği)

512 GB (microSD kart desteği) Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, (birincil), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS

50 MP, f/1.8, (birincil), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 1/2.93", 1.22µm, AF, 2x optical zoom (telefoto)

12 MP, f/2.0, 1/2.93", 1.22µm, AF (geniş açı)

Ön Kamera: 32 MP

32 MP Pil: 4.810 mAh (120W hızlı şarj)

4.810 mAh (120W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC,USB Type-C

5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC,USB Type-C İşletim sistemi: Android 13 (OriginOS 3)

Android 13 (OriginOS 3) Boyutlar: 164.1 x 74.4 x 8.9 mm

164.1 x 74.4 x 8.9 mm Ağırlık: 183 gram

183 gram Renk: Siyah, Beyaz

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