Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Performans canavarı Vivo X90s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Vivo, fiyat performans odaklı Vivo X90s modelini duyurdu. Vivo X90 serisinin yeni üyesi, rekabetçi bir fiyatla güçlü özellikleri bir araya getiriyor. İşte Vivo X90s özellikleri ve fiyatı.
    1
    Performans canavarı Vivo X90s tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, yeni amiral gemisi telefonu Vivo X90s modelini duyurdu. Peki rekabetçi bir fiyatla güçlü özellikleri bir araya getiren Vivo X90s neler sunuyor?İşte Vivo X90sözellikleri ve fiyatı.

    Vivo X90s neler sunuyor?

    Vivo X90s, ön bölümde 2800x1260 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan sunan 10 bit 6,78 inç boyutlarında kavisli AMOLED ekran ile geliyor. Ayrıca bu ekrana HDR10+ desteği, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve 1300 nit tepe parlaklık eşlik ediyor. Bu noktada amiral gemisi telefonun, geçtiğimiz Nisan ayında vitrine çıkan Vivo X90 Pro ile benzer özelliklere sahip olduğunu belirtelim. İki cihaz arasındaki en büyük fark ise yonga seti tarafında.

    Dimensity 9200+ ile sınırları zorluyor

    Performans canavarı Vivo X90s tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo X90s, gücünü 4nm işlem teknolojisini temel alan MediaTek Dimensity 9200+ platformundan alıyor. 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama alanı (UFS 4.0) ile eşleştirilen bu işlemcide, 1 adet 3.0 GHz ARM Cortex-X3, 3 adet 2.85 GHz ARM Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G715 grafik birimi bulunmakta. Öyle ki Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2'yi geride bıraktığını belirtelim.

    Kamera bölümünde X90s, üçlü kamera kurulumu ile dikkat çekiyor. Cihazın birincil kamera bölümünde 1/1.49" boyutlarında 50MP Sony IMX866 (OIS, f/1.8 PDAF) yer alırken, yardımcı kameralarda 12MP telefoto (f/2.0, 1/2.93" 2x optik zoom) ve 12MP geniş açı (/2.0, 1/2.93") sensörlerine yer verilmiş. Ek olarak arka kamerada 4K 30FPS video kaydı destekleniyor. Ön tarafında ise, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 32MP ekran altı selfie kamerası konumlandırılmış.

    Vivo X90 serisine kıyasla WiFi 7 desteği ile öne çıkan Vivo X90s, kutusundan 120W hızlı şarj destekli 4.810mAh pil ve Android 13 destekli OriginOS 3 ile çıkıyor. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında ise, 5G, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C yer alıyor. Siyah, Kırmızı, Yeşil ve Beyaz renk seçeneklerinde sunulacak cihazın Türkiye fiyatı veya ne zaman sunulacağı açıklanmadı.

    Vivo X90s fiyatı:

    Vivo X90s: 8GB/256GB: 553 dolar

    Vivo X90s: 12/256GB: 594 dolar

    Vivo X90s: 12/512GB: 650 dolar

    Vivo X90s özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, AMOLED, Full HD+, 120 Hz 1300 nit parlaklık (maksimum)
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+ 4nm
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 512 GB (microSD kart desteği)
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, (birincil), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS
    • 12 MP, f/2.0, 1/2.93", 1.22µm, AF, 2x optical zoom (telefoto)
    • 12 MP, f/2.0, 1/2.93", 1.22µm, AF (geniş açı)
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Pil: 4.810 mAh (120W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC,USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13 (OriginOS 3)
    • Boyutlar: 164.1 x 74.4 x 8.9 mm
    • Ağırlık: 183 gram
    • Renk: Siyah, Beyaz
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beko ne demek 30 yıllık bina alınır mı mecidiyeköyden taksime nasıl gidilir arkadan çekişli ucuz arabalar şahin şafttan ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız