Performans canavarı Vivo X90s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

- Vivo X90s neler sunuyor?
- Dimensity 9200+ ile sınırları zorluyor
- Vivo X90s fiyatı:
- Vivo X90s özellikleri
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Vivo X90s neler sunuyor?
Vivo X90s, ön bölümde 2800x1260 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan sunan 10 bit 6,78 inç boyutlarında kavisli AMOLED ekran ile geliyor. Ayrıca bu ekrana HDR10+ desteği, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve 1300 nit tepe parlaklık eşlik ediyor. Bu noktada amiral gemisi telefonun, geçtiğimiz Nisan ayında vitrine çıkan Vivo X90 Pro ile benzer özelliklere sahip olduğunu belirtelim. İki cihaz arasındaki en büyük fark ise yonga seti tarafında.
Dimensity 9200+ ile sınırları zorluyor
Kamera bölümünde X90s, üçlü kamera kurulumu ile dikkat çekiyor. Cihazın birincil kamera bölümünde 1/1.49" boyutlarında 50MP Sony IMX866 (OIS, f/1.8 PDAF) yer alırken, yardımcı kameralarda 12MP telefoto (f/2.0, 1/2.93" 2x optik zoom) ve 12MP geniş açı (/2.0, 1/2.93") sensörlerine yer verilmiş. Ek olarak arka kamerada 4K 30FPS video kaydı destekleniyor. Ön tarafında ise, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 32MP ekran altı selfie kamerası konumlandırılmış.
Vivo X90 serisine kıyasla WiFi 7 desteği ile öne çıkan Vivo X90s, kutusundan 120W hızlı şarj destekli 4.810mAh pil ve Android 13 destekli OriginOS 3 ile çıkıyor. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında ise, 5G, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C yer alıyor. Siyah, Kırmızı, Yeşil ve Beyaz renk seçeneklerinde sunulacak cihazın Türkiye fiyatı veya ne zaman sunulacağı açıklanmadı.
Vivo X90s fiyatı:
Vivo X90s: 8GB/256GB: 553 dolar
Vivo X90s: 12/256GB: 594 dolar
Vivo X90s: 12/512GB: 650 dolar
Vivo X90s özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, AMOLED, Full HD+, 120 Hz 1300 nit parlaklık (maksimum)
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+ 4nm
- RAM: 12 GB
- Depolama: 512 GB (microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, (birincil), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS
- 12 MP, f/2.0, 1/2.93", 1.22µm, AF, 2x optical zoom (telefoto)
- 12 MP, f/2.0, 1/2.93", 1.22µm, AF (geniş açı)
- Ön Kamera: 32 MP
- Pil: 4.810 mAh (120W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC,USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13 (OriginOS 3)
- Boyutlar: 164.1 x 74.4 x 8.9 mm
- Ağırlık: 183 gram
- Renk: Siyah, Beyaz
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D