Intel LGA-1851 için son güncelleme: Arrow Lake Refresh doğrulandı

Intel Arrow Lake Refresh sızıntılarla doğrulandı
Intel'in daha önce iptal edildiği öne sürülen Arrow Lake Refresh güncellemesi, bu kez resmi bir anakart belgesiyle tekrar doğrulandı. W880 yonga setine ait detaylara göre, Core Ultra 200 serisine yönelik küçük çaplı bir güncelleme planlanıyor. Ayrıca "S" serisi ifadesiyle Intel'in LGA-1851 soketini bir nesil daha kullanmakta kararlı olduğunu görüyoruz.
Bu arada son raporlar, güncellemenin yalnızca K ve KF serisi gibi yüksek performanslı, kilidi açık modellere özgü olacağı yönünde. Bu işlemciler daha çok overclock ve üst segment masaüstü sistemlere hitap ettiğinden, daha geniş bir model yelpazesi beklenmemeli. Ayrıca Core Ultra 300 ailesi de güncellemeye dahil değil. Bu da ARL-R serisinin, LGA-1851 soketi için planlanan son masaüstü işlemciler olabileceğini düşündürüyor.
Henüz resmi bir lansman takvimi paylaşılmadı. Ancak Nova Lake serisinin 2025 sonuna doğru tanıtılması beklendiği için, Arrow Lake Refresh işlemcilerin aynı yıl içinde piyasaya çıkması daha olası görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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