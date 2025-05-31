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Tam Boyutta Gör Intel, masaüstü ve mobil sistemlerde kullanılan Arrow Lake serisine yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. İptal edildiği öne sürülen Arrow Lake Refresh (ARL-R), yeniden gündeme gelirken, güncellemenin yalnızca Core Ultra 200 ailesindeki K serisi işlemcilerle sınırlı tutulması bekleniyor.

Intel Arrow Lake Refresh sızıntılarla doğrulandı

Intel'in daha önce iptal edildiği öne sürülen Arrow Lake Refresh güncellemesi, bu kez resmi bir anakart belgesiyle tekrar doğrulandı. W880 yonga setine ait detaylara göre, Core Ultra 200 serisine yönelik küçük çaplı bir güncelleme planlanıyor. Ayrıca "S" serisi ifadesiyle Intel'in LGA-1851 soketini bir nesil daha kullanmakta kararlı olduğunu görüyoruz.

Tam Boyutta Gör W880 şeması, soket ya da platform düzeyinde herhangi bir yeni arayüz farkı göstermiyor. Dolayısıyla teknik anlamda büyük bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla güncellemenin yalnızca saat hızlarında küçük artışlar ve sınırlı NPU geliştirmeleriyle sınırlı kalması bekleniyor.

Bu arada son raporlar, güncellemenin yalnızca K ve KF serisi gibi yüksek performanslı, kilidi açık modellere özgü olacağı yönünde. Bu işlemciler daha çok overclock ve üst segment masaüstü sistemlere hitap ettiğinden, daha geniş bir model yelpazesi beklenmemeli. Ayrıca Core Ultra 300 ailesi de güncellemeye dahil değil. Bu da ARL-R serisinin, LGA-1851 soketi için planlanan son masaüstü işlemciler olabileceğini düşündürüyor.

Intel Nova Lake işlemciler geliyor: Soket değişikliği zorunlu mu? 1 gün önce eklendi

Henüz resmi bir lansman takvimi paylaşılmadı. Ancak Nova Lake serisinin 2025 sonuna doğru tanıtılması beklendiği için, Arrow Lake Refresh işlemcilerin aynı yıl içinde piyasaya çıkması daha olası görünüyor.

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Intel LGA-1851 için son güncelleme: Arrow Lake Refresh doğrulandı

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