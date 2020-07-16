Büyük Navi RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir: 310 watt çekebilir

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Kırmızı ekip bir yandan RX 5700 serisi kartların sürücü problemleriyle uğraşıp bir yandan da Intel’e soğuk terler döktürürken diğer taraftan da RDNA2 kartlarıyla Nvidia’nın karşısına rekabetçi bir şekilde çıkmak için mesai harcıyor.

72 CU'lu Big Navi

Uzun bir süredir takip ettiğimiz kaslı Navi kartının performansına ışık tutan yeni bilgiler geldi. İddialara göre AMD her birisinde 36 CU bulunan 2 küme halinde tasarlayacağı kartında toplamda 72 CU içerisinde 4608 shader’a yer verecek.

2.15 GHz’de görev yapacak GPU’nun kullanacağı belleklerse 384 bit bellek veri yoluna sahip toplamda 12 GB kapasiteli GDDR6 birimleri olacak.

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RTX 2080 Ti'dan %50 hızlı olabilir

Kıyaslamak gerekirse RX 5700’deki Navi 10 XL’de 36 CU’ya bulunuyor ve kart 1725 MHz’de görev yapıyor. Dolayısıyla sızıntıdaki Büyük Navi’nin RTX 2080 Ti’dan %40-50 düzeyinde hızlı olacağı iddiasında makul görünüyor.

Buraya kadar güzel

Tabi bu kalp atışlarımızı hızlandıran detayların PSU’nuzu üzecek bir yanı da var. GPU’nun 2.15 GHz’de çalıştığı senaryoda kart 310 watt çekerken game boost modunda ise 285 watt görülecek. Nvidia tarafında da yüksek güç tüketim değerleri konuşulmakta. Son paylaşılan 12 pinli PCIe güç konnektörü de bunun bir habercisi olabilir.

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Ayrıca Bkz. "768 shader taşıyan Xe Graphics ortaya çıktı"

Intel’in birkaç ay önce yayınladığı sadece 12v sağlayacak PSU standartını da ekleyince görünüşe göre önümüzdeki dönemde bilgisayarlarımızdaki güç besleme ve bunun aktarımı başlığında önemli değişiklere gidilecek.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-big-navi-would-yield-40-50-percent-more-than-the-geforce-rtx-2080-ti.html

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