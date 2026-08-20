RTX 2080 Ti 22 GB olarak geri dönüyor: VRAM yükseltmesi 280 dolar

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Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında yüksek VRAM kapasitesine yönelik talep, eski modellerin yeniden değerlendirilmesine neden oluyor. Japonya merkezli bir ekran kartı onarım uzmanı, GeForce RTX 2080 Ti'nin 11 GB VRAM kapasitesini 22 GB'a yükselten modifikasyonu satışa sundu.

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Daha önce GPU Solutions tarafından da gerçekleştirildiği belirtilen yükseltme işlemi, artık Japonya'daki AiGPU adlı onarım mağazası üzerinden sipariş edilebiliyor. Kullanıcının kendi RTX 2080 Ti ekran kartını göndermesi durumunda işlem için 45.000 Japon yeni, yani yaklaşık 282 dolar ücret talep ediliyor. Yükseltme sırasında ekran kartının üzerindeki mevcut 1 GB GDDR6 bellek yongaları 2 GB kapasiteli yongalarla değiştiriliyor.

Bununla birlikte yalnızca fiziksel bellek değişimi yeterli olmuyor. GPU'nun yeni kapasiteyi tanıyabilmesi için bellek yapılandırmasında da gerekli değişikliklerin yapılması gerekiyor. AiGPU yalnızca mevcut ekran kartlarını yükseltmekle kalmıyor, modifiye edilmiş ekran kartlarını da satışa çıkarıyor. Ayrıca AiGPU'nun sunduğu yükseltmeler RTX 2080 Ti ile sınırlı değil.

Mağazanın listesinde farklı NVIDIA modelleri için de VRAM kapasitesini iki katına çıkaran işlemler bulunuyor. Buna göre RTX A2000 6 GB, 12GB VRAM, RTX 3070 8GB, 16GB VRAM, RTX 3080 10GB, 20GB VRAM, RTX 4080 / 4080 Super 16GB, 32 GB VRAM son olarak RTX 4090 24GB, 48GB VRAM kapasitesine ulaşabiliyor.

Öte yandan bu modifikasyonların önemli bir sınırı bulunuyor. VRAM kapasitesinin artırılması GPU'nun hesaplama gücünü veya bellek bant genişliğini yükseltmiyor. Dolayısıyla 22 GB VRAM'e sahip RTX 2080 Ti, standart modelden daha yüksek grafik işlem performansı sunmayacak.

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Buna karşın bellek kapasitesinin iki katına çıkması, özellikle yapay zeka modelleri, profesyonel uygulamalar ve VRAM kapasitesi nedeniyle çalışamayan iş yükleri açısından önemli bir fark yaratabiliyor. Model veya uygulamanın ihtiyaç duyduğu veriler GPU belleğine sığmadığında yaşanan performans kayıpları veya çalışma sorunları, daha yüksek VRAM kapasitesiyle azaltılabiliyor.

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RTX 2080 Ti 22 GB olarak geri dönüyor: VRAM yükseltmesi 280 dolar

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