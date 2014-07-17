cPulse projesi dünyanın ilk akıllı LED ışıklandırmalı kılıfı olma iddiasında





Mobil cihazlar için piyasada yer alan sayısız kılıf aksesuarı genelde benzer işlevler görürken, ekstra özellikleri ile dikkat çekmeye çalışan modeller de mevcut. cPulse projesi bunlardan birisi.





Kickstarter üzerinde bağış desteği aramaya başlayan cPulse, dünyanın ilk akıllı LED ışıklandırma sistemine sahip kılıf aksesuarı olduğu iddiasında bulunuyor. Kapaklı bir tasarıma sahip olan kılıfın içerisine akıllı telefonunuzu koyduktan sonra kapağı kapatıyorsunuz ve pek çok özelliği sayesinde uzun süre açma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. 85gr ağırlığındaki kılıf microUSB üzerinden cihazlara bağlanıyor ve kendi üzerinde de bir microUSB girişi mevcut.





cPulse üzerinde 120 adet LED ve bir ortam ışık sensörü yer alıyor. Bu LED paneli bildirim ekranı olarak kullanabildiğiniz gibi özel uygulamalar için de çeşitli şekillere bürünebiliyor.





Bildirim ekranı olarak panel üzerinde gelen aramalar, SMS'ler, mailler ve sosyal ağ güncellemeleri yansıtılabiliyor. Ayrıca SMS, mail, Facebook ve Twitter güncellemeleri panel üzerinde kayar yazı olarak okunabiliyor.





Bunun haricinde alarm, ortam aydınlatması, uyku döngüsüne göre sesli ve ışıklı alarm çalabilme, diğer cPulse ürünleri ile aydınlatma şekillerini paylaşabilme ve müziğe göre aydınlatma şekilleri oluşturma gibi farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. Kılıf 1 saatlik kullanımda bataryanın sadece yüzde 7'sini tüketmiş oluyor. Kılıf şimdilik Galaxy S4/S5, HTC One M8 ve LG G3 ile uyumlu.





cPulse bir yazılım geliştirme aracı yayımladı ve şimdiden bir kaç uygulama kılıf için geliştirilmiş durumda. Kılıf üzerinde farklı amaçlar için kullanılabilen üç adet kapasitif buton yer alıyor. 45 gün içerisinde 350 bin dolar toplaması gereken projede 90$ bağış karşılığında ilk parti kılıflar hediye edilecek.







https://www.kickstarter.com/projects/673471954/cpulse-worlds-first-smart-led-lighting-case-for-an