Sony PlayStation 5 için Avrupa'da ön sipariş alınmaya başlandı

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Sony, yeni nesil PlayStation 5 oyun konsolunu 2020'nin sonunda piyasaya sürecek. Bununla birlikte Avrupa'da birçok elektronik mağazası konsol için ön sipariş almaya başladı.

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Sony PlayStation 5'in birçok kullanıcı tarafından büyük bir heyecanla beklendiği ortada. Avrupa genelinde birçok mağaza, konsola herkesten önce sahip olmak isteyenlere bir fırsat sunuyor.

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Rezervasyon için potansiyel müşterilerden tal edilen peşinat miktarı 50 euro. Sony PlayStation 5'in fiyat etiketinin ise 500-550 euro civarında olacağı söyleniyor.

Şubat'taki etkinlikte tanıtılacak

Sony gerçek fiyatı duyurduğunda, ödenen peşinat bu tutardan düşülecek. Dolayısı ile önceden sipariş veren müşterilerin daha fazla ödeme yapması söz konusu olmayacak.

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Japon şirket 12 Şubat'ta PlayStation Meeting 2020 adlı bir etkinlik düzenleyecek. Sony PlayStation 5'in tüm detayları ile bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Konsolun satışları ise 2020 noel sezonunda başlayacak.

https://nl.letsgodigital.org/spelcomputers-games/sony-playstation-5-pre-order