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    Sony PlayStation 5 için Avrupa'da ön sipariş alınmaya başlandı

    Avrupa'daki birçok elektronik mağazası, Sony'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni oyun konsolu için ön sipariş almaya başladı. Talep edilen peşinat miktarı ise 50 euro.
    5 gün
    6,9b
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    Oyun Konsolları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony PlayStation 5 için Avrupa'da ön sipariş alınmaya başlandı
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    Sony, yeni nesil PlayStation 5 oyun konsolunu 2020'nin sonunda piyasaya sürecek. Bununla birlikte Avrupa'da birçok elektronik mağazası konsol için ön sipariş almaya başladı.

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    Sony PlayStation 5'in birçok kullanıcı tarafından büyük bir heyecanla beklendiği ortada. Avrupa genelinde birçok mağaza, konsola herkesten önce sahip olmak isteyenlere bir fırsat sunuyor.

    Sony PlayStation 5 için Avrupa'da ön sipariş alınmaya başlandı
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    Rezervasyon için potansiyel müşterilerden tal edilen peşinat miktarı 50 euro. Sony PlayStation 5'in fiyat etiketinin ise 500-550 euro civarında olacağı söyleniyor.

    Şubat'taki etkinlikte tanıtılacak

    Sony gerçek fiyatı duyurduğunda, ödenen peşinat bu tutardan düşülecek. Dolayısı ile önceden sipariş veren müşterilerin daha fazla ödeme yapması söz konusu olmayacak.

    Sony PlayStation 5 için Avrupa'da ön sipariş alınmaya başlandı
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    Japon şirket 12 Şubat'ta PlayStation Meeting 2020 adlı bir etkinlik düzenleyecek. Sony PlayStation 5'in tüm detayları ile bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Konsolun satışları ise 2020 noel sezonunda başlayacak.



    https://nl.letsgodigital.org/spelcomputers-games/sony-playstation-5-pre-order Yorum Yaz
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    DokuzKuyrukluTilki 5 gün en beğenilen formgonder2055
    Yurtdışında fiyatı düşer, bizde kur yükselir bi fark oluşmaz.
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    a_y_k_u_t 5 gün
    1 yıl boyunca peşinat olarak verilen 50€'lerden güzel kar elde ederler :)
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    Ceqa 5 gün
    500-550 euro olursa artık PSleri de unutmuş oluruz yeni türkiye çok iyi lan
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    raver 1 gün
    Playstation 5’in 2020’nin Ekim ve Aralık ayları arasında çıkacağı yönünde
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    Red_devil33 3 gün
    5 çıktığı zaman 4 ler ele ayağa düşer . 2. Elde çok ucuza bulunabilir.
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    antique 3 gün
    1TB ps4 slim kasamla yoluma devam edeceğim.. ps5'e geçince içinden çok farklı bir şey çıkacak sanki :)
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    nicosia 4 gün
    Vay be şaka maka geliyor, bakalım Ps3'den Ps4'e olduğu kadar bir sıçrama yaşatacak mı? Bana zor geliyor ama göreceğiz.
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    handali 2 gün nicosia
    Hangi sıçrama? Ps3' den PS4' e geçişte ciddi bir sıçrama olmadı(Vr Hariç). Ps2' den Ps3' e dersen bak o olur. Ciddi bir sıçrayış oldu.
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    Lumibrite 4 gün
    Bu tasarımla gelmez bence de. 70'lerde-80'lerdeki, TV Regülatörlerine benziyor.



    Uydu Receiver, Modem'e de benzetilebilir. (daha güncel örnek olarak)
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    EyeCoral 4 gün
    Bu tasarım gösteriliyor hep ama bana çok saçma geliyor, hava ızgaralarının ortada birbirine bakması çok saçma değil mi? Bir yerden üflenen hava diğer delikten içeri giremez mi?
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    onuray89 2 gün EyeCoral
    resmi tasarım bu değil, geliştirici sürümünden çizim bu.
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    seckinim 5 gün
    şu letsgo digital ya da mobile yazısını gördüğümde hep şaşırıyorum ya.. kurucusu yarı Türk ve üst katımızda oturuyordu balıkesirde..
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    joven 5 gün
    Sony ps4 çıktığındada benzer serzenişler yazılıp çiziliyordu dün ne ise bugünde çok farklı değil aşağı yukarı aynı geçmişte parası olan çok rahat aldıysa konsol çıktığındada bütçesi zorlanmadan alacak zaten bütçesi sıkıntılı olan için durum değişmedi geçmişte almakta zorlandıysa veyahut alamadıysa konsol çıkıncadada benzer bir durum olacak maalesef durum bundan ibaret
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    1ses1 5 gün
    Pro sunu bekliyeceğim.
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    qoqoCAN 5 gün
    Türkiye HAHAHAHAHAHAHA
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