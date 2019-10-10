Call of Duty: Modern Warfare, tam 175 GB depolama alanı istiyor!

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen oyunlardan biri olan Call of Duty: Modern Warfare’in de sistem gereksinimleri sonunda açıklandı. Bir AAA yapım için oldukça makul sayılabilecek önerilen donanım ihtiyaçları arasında Core i5 işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 970 ekran kartı gibi bileşenler bulunuyor.

Donanım gereksinimleri arasında dikkat çeken kısım ise oyunun kurulum için tam 175 GB'lık boş alana ihtiyaç duyması görünüyor. Bu haliyle Call of Duty: Modern Warfare, geçtiğimiz günlerde PC için duyurulan açık dünya oyunu Red Dead Redemption II’den bile 25 GB daha fazla alana ihtiyaç duyacak.

Ayrıca Bkz. "Red Dead Redemption 2’nin sistem gereksinimleri ve PC fiyatı açıklandı"

Özellikle sinematik görüntüler ile bölüm detaylarının yüksek olmasından dolayı arttığı düşünülen depolama alanı ihtiyacının hakkının verilip verilemeyeceğini ise 25 Ekim’de hep birlikte göreceğiz.

Son olarak, oyunun en düşük ve önerilen sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.

En düşük sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit (SP1) veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 - DirectX 12.0 uyumlu

Bellek: 8 GB RAM

HDD: 175 GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit güncel sürüm

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580 - DirectX 12.0 uyumlu

Bellek: 12 GB RAM

HDD: 175 GB

https://wccftech.com/call-of-duty-modern-warfare-pc-requirements/