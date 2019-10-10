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    Call of Duty: Modern Warfare, tam 175 GB depolama alanı istiyor!

    Merakla beklenen COD:Modern Warfare'in sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun donanım ihtiyaçları arasında en dikkat çeken kısım ise depolama alanı ile ilgili. Oyun kurulum için 175 GB alan istiyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    7b
    2
    44
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Call of Duty: Modern Warfare, tam 175 GB depolama alanı istiyor!
    Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen oyunlardan biri olan Call of Duty: Modern Warfare’in de sistem gereksinimleri sonunda açıklandı. Bir AAA yapım için oldukça makul sayılabilecek önerilen donanım ihtiyaçları arasında Core i5 işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 970 ekran kartı gibi bileşenler bulunuyor.

    Donanım gereksinimleri arasında dikkat çeken kısım ise oyunun kurulum için tam 175 GB'lık boş alana ihtiyaç duyması görünüyor. Bu haliyle Call of Duty: Modern Warfare, geçtiğimiz günlerde PC için duyurulan açık dünya oyunu Red Dead Redemption II’den bile 25 GB daha fazla alana ihtiyaç duyacak.

    Ayrıca Bkz. "Red Dead Redemption 2’nin sistem gereksinimleri ve PC fiyatı açıklandı"

    Özellikle sinematik görüntüler ile bölüm detaylarının yüksek olmasından dolayı arttığı düşünülen depolama alanı ihtiyacının hakkının verilip verilemeyeceğini ise 25 Ekim’de hep birlikte göreceğiz.

    Son olarak, oyunun en düşük ve önerilen sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.

    En düşük sistem gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit (SP1) veya Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 - DirectX 12.0 uyumlu
    • Bellek: 8 GB RAM
    • HDD: 175 GB 

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit güncel sürüm
    • İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X 
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580 - DirectX 12.0 uyumlu
    • Bellek: 12 GB RAM
    • HDD: 175 GB 


    https://wccftech.com/call-of-duty-modern-warfare-pc-requirements/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Morphinz 1 gün en beğenilen
    Ben 175gb'ı 1 ayda indiremem. Tişikkirlir türk telekom
    edit:
    1 gecede iner vs diyen arkadaşlar olmuş. İnternet hızım ektedir...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Ben 175gb'ı 1 ayda indiremem. Tişikkirlir türk telekom edit: 1 gecede iner vs diyen arkadaşlar olmuş. İnternet hızım ektedir... [resim]
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    1 Yanıt Yanıtla +45
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    PeYLeR. 1 gün 001ATB
    Türkiyede bunun teknoloji gelişimiyle ilgisi yok. Tamamen ekonomik gelişimle alakalı.
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    001ATB 1 gün
    Mal mal konuşmayın hala hdd al diyenler var.teknoloji sizin yüzünüzden ilerlemiyor.
    3 Yanıt Yanıtla +18
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    1 Avatar
    HayaletAdam|TR| 41 dk.
    Bu sistem gereksinimleri kısmını anlamadım. En düşüğe “GTX 670/ GTX 1650” yazmışsınız da bu iki kart birbirine eşdeğer mi yani?
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    crazywinner3 5 sa.
    Ne sunuyorsunuz ki 175 GB istiyorsunuz? Metro exodus'un grafikleri ikiye katlar bu oyunu
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    Prequel 19 sa.
    175GB ve yine leş grafikler.
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    ahmed13 22 sa.
    175 gb hakikaten abartı 100 mbps (40-50tl) ve üstü bağlantı ile kısa sürede iner ama bukadar veriyi işleyecek bilgisayar bukadar veri ssd yerine mekanik disc ile çok uzun sürede açılır
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    joven 23 sa.
    Aynı tas aynı hamam derim 2020 için çıkacak oyun
    belki yeni konsollar ile bir değişim yaşatır yoksa bu
    seneki oyundan bir cacık olacağını sanmam.
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    LeqenDHeRo 23 sa.
    Repack bunu beğendi
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    Sean john 1 gün
    Valla zaten betada da fps iyidi . Bf den daha iyi optimize gelmesi güzel. Bfde 80-90 oluyor bir anda 30lara düşebiliyor bunda öyle bir şeyle karşılaşmayız heralde.
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    Galatas4ray 1 gün
    Bırakın bu ypg sevici amerikan oyununu
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    Burkiling 1 gün
    Hdd den tamamen kurtulmayı hızlandıracak gelişmeler bunlar. Oyun bilgisayarı için standart yavaş yavaş 1TB SSD olacak
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    Madnessisme 23 sa. Burkiling
    1 tba 1 oyunun sigdigi gunler gelecek
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    Innerpeace 1 gün Morphinz
    Mağarada mı yaşıyorsunuz?
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