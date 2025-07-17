GTA 6'nın iki ayda 7.6 milyar dolar toplaması bekleniyor

GTA 6'nın Bütçesi Yaklaşık 2 Milyar Dolar
Yatırım fonu Konvoy'un yöneticilerinden biri olan analist Josh Chapman, GTA 6'ya dair öngörülerini ve sektör beklentilerini paylaştı. GTA 6'nın bütçesinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu söyleyen Chapman, Rockstar Games'i bu parayı daha ilk aydan toplayacağını öngörüyor. Chapman'a göre ikinci ayın sonuna gelindiğinde ise GTA 6 yaklaşık 7.6 milyar dolar toplamış olacak.
Josh Chapman ve Konvoy ekibi bu hesaplamaları yaparken GTA 6'nın 80 dolara satışa sunulacağını varsayıyor. Rockstar Games henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsa da sektör genelindeki genel beklenti GTA 6 ile birlikte AAA oyun fiyatlarının 80 dolara çıkacağı yönünde.
Rockstar Games'in GTA 6'yı Roblox ve Fortnite benzeri açık bir platforma dönüştüreceği fikri Konvoy'un raporunda da kendisine yer buluyor. Josh Chapman, Rockstar Games'in GTA 6 için yeni içerikler üreten yaratıcılara yönelik bir ödeme sistemi kuracağını söylüyor. Chapman'a içerik üreticilerinin kendi sunucularını ya da mini oyunlarını oluşturacağı bu sistem, GTA 6'nın sonraki aylarda, hatta yıllarda da ciddi paralar toplamasını sağlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: