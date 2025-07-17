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    GTA 6'nın iki ayda 7.6 milyar dolar toplaması bekleniyor

    Bu hafta yayınlanan yeni rapora göre GTA 6, daha ilk iki ayında 7.6 milyar dolar hasılata ulaşacak. Raporda ayrıca oyunun bütçesi ve satış fiyatına dair de öngörüler yer alıyor.

    GTA 6 Tam Boyutta Gör
    Son yılların en heyecanla beklenen oyunu olan GTA 6, 26 Mayıs 2026'da oyunseverlerle buluşacak. Bu noktada artık oyunun rekor bir açılış yapmaması neredeyse imkânsız görünüyor. Fragmanlarla birlikte daha da heyecanlanan milyonlarca oyuncu, GTA 6'yı alıp oynamak için adeta gün sayıyor. Bu yüzden GTA 6'nın gerçekten etkileyici bir çıkış yapacağı zaten bir süredir biliniyordu. Ancak bu hafta yayınlanan yeni bir rapor, bu çıkışın ne kadar büyük olacağını daha net bir şekilde gözler önüne serdi.

    GTA 6'nın Bütçesi Yaklaşık 2 Milyar Dolar

    Yatırım fonu Konvoy'un yöneticilerinden biri olan analist Josh Chapman, GTA 6'ya dair öngörülerini ve sektör beklentilerini paylaştı. GTA 6'nın bütçesinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu söyleyen Chapman, Rockstar Games'i bu parayı daha ilk aydan toplayacağını öngörüyor. Chapman'a göre ikinci ayın sonuna gelindiğinde ise GTA 6 yaklaşık 7.6 milyar dolar toplamış olacak.

    Josh Chapman ve Konvoy ekibi bu hesaplamaları yaparken GTA 6'nın 80 dolara satışa sunulacağını varsayıyor. Rockstar Games henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsa da sektör genelindeki genel beklenti GTA 6 ile birlikte AAA oyun fiyatlarının 80 dolara çıkacağı yönünde.

    Rockstar Games'in GTA 6'yı Roblox ve Fortnite benzeri açık bir platforma dönüştüreceği fikri Konvoy'un raporunda da kendisine yer buluyor. Josh Chapman, Rockstar Games'in GTA 6 için yeni içerikler üreten yaratıcılara yönelik bir ödeme sistemi kuracağını söylüyor. Chapman'a içerik üreticilerinin kendi sunucularını ya da mini oyunlarını oluşturacağı bu sistem, GTA 6'nın sonraki aylarda, hatta yıllarda da ciddi paralar toplamasını sağlayacak.

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