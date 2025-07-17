Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (17 Temmuz)

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Sid Meier’s Civilization 6 geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. 2016'da piyasaya sürülen sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Civilization VI, türün sevenleri tarafından zaten tahtın sahibi. Oyun, bütün dünya tarihini simüle ediyor ve siz de medeniyetinizi çağdan çağa ilerletiyorsunuz.
Standart sürümü Steam'de 60 dolara satılan Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition, Epic Games'te halihazırda 1.999 TL'den satılıyor. Platinum Edition sürümünde ise ana oyunun yanı sıra 6 DLC ve 2 genişleme paketi bulunuyor. Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition, 16 Temmuz'dan 24 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak.
- Sid Meier’s Civilization 6
- Vikings Scenario Pack
- Poland Civilization & Scenario Pack
- Australia Civilization & Scenario Pack
- Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack
- Nubia Civilization & Scenario Pack
- Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack
- Rise and Fall genişletmesi
- Gathering Storm genişletmesi
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: