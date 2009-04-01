Canon EOS 5D Mark II tasarımlı USB bellek, E-Bay'de ortaya çıktı

Haber Editörü
Git gide teknoloji dünyasının vazgeçilmezi haline gelen USB bellekler, alışılagelen tasarım kalıplarını yıkmaya başladı.
Dünyanın en büyük açık arttırma sitelerinden E-Bay üzerinden satılan USB bellek, Canon EOS 5D Mark II tasarımıyla ön plana çıkıyor. Kameranın birebir kopyası bellek, 4 GB kapasite sunuyor ve önemli bilgileriniz mini objektifin (Canon 24-105 mm f/4 L IS) içinde saklanmakta. USB bellek, mini askısıyla beraber 100$ civarında satılıyor.
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http://www.ohgizmo.com/2009/03/30/canon-5d-mkii-flash-drive/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle