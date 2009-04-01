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Canon EOS 5D Mark II tasarımlı USB bellek, E-Bay'de ortaya çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,4b
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9
Diğer
knight
Haber Editörü
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Canon EOS 5D Mark II tasarımlı USB bellek, E-Bay'de ortaya çıktı
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Canon EOS 5D Mark II tasarımlı USB bellek, E-Bay'de ortaya çıktı
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Git gide teknoloji dünyasının vazgeçilmezi haline gelen USB bellekler, alışılagelen tasarım kalıplarını yıkmaya başladı.

Dünyanın en büyük açık arttırma sitelerinden E-Bay üzerinden satılan USB bellek, Canon EOS 5D Mark II tasarımıyla ön plana çıkıyor. Kameranın birebir kopyası bellek, 4 GB kapasite sunuyor ve önemli bilgileriniz mini objektifin (Canon 24-105 mm f/4 L IS) içinde saklanmakta. USB bellek, mini askısıyla beraber 100$ civarında satılıyor.

Daha detaylı fotoğraflar için tıklayın


http://www.ohgizmo.com/2009/03/30/canon-5d-mkii-flash-drive/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 10 yıl
cok sirin cici bir tasarım ve akıllıca ama fiyat biraz yüksek :D
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Salleen 10 yıl
görünce direk alırım demiştimde 100 dolar fazla =) street copsun dediği gibi 40-50 falan olsa güzel olurdu =)
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Emre Kocakaya 10 yıl

ilginç,bana pek kullanışlıymış gibi gelmedi.
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PlutosDaddy 10 yıl
4-5 gün oldu çıkalı, ilk fiyatı 40$dı sonra baktılar gidiyo 120-130lara kadar çıktı
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babaluga 10 yıl
süper alabilirim... Kamerayı da alacam zaten...
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