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Casper Nirvana Core i7 (CPQ-I720-4L25) video inceleme

9 yıl
175,1b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Son fiyat indirimleriyle en uygun fiyatlı Core i7'li dizüstü olan Nirvana, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?

Casper'ın agrasif bir pazarlama taktiği uyguladığı ve gazetelerden televizyonlara her yerde karşımıza çıkan Core i7 işlemcili Casper Nirvana dizüstü bilgisayar test masamızda.

Son fiyat indirimleriyle piyasadan temin edilebilecek en uygun fiyatlı Core i7 işlemcili dizüstü bilgisayar olan Nirvana, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?


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DH Misafiri 5 yıl
casper i7 Q740 1.73 ghz 4gb ram nvıdıa geforce gt 425m ekran kartına sahip bilgisayarım var 2 yıldır kullanıyorum performance olarak sınıfta kalır aşırı ısınma mevcut klavye aşırı ısınmadan dolayı tuşları basmıyor artık değiştirdim 50 tl ye kendim taktım satacam ama nasıl satacam bilmiyorum kesinlikle birdaha casper mı tövbe.
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regaibyigit. 6 yıl
Lanet olsun şu laptopu aldığım güne işlemci sıcaklığı 90ın altına düşmüyor hep 100ün üstünde :(
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hayati54 5 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

Lanet olsun şu laptopu aldığım güne işlemci sıcaklığı 90ın altına düşmüyor hep 100ün üstünde :(

sallama ziya, 90da kapanır açılmaz birde 90da fazla kullanamazsın 1 aya pert fan kapağını açta tozunu pamuğunu temizle.
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DH Misafiri 7 yıl
o kadar sey yazdım hiç biri yok :s
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arkn1905 7 yıl
bende casper i7 kullanıyorum. gerçekten de oyunlarda kaıyo bilgisayar black ops ve bf bad comp. rahat oyanayamadım . bu sene çıkcak olan oyunlarda nasıl olcak die ya da problem çıkarıcak mı die merak ediyorum. bende casper aldığıma pişmanım biraz.
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K4TL14M 7 yıl
Ürünümün garantisi bitmek üzere ve hala memnunum.Hiçbir sorun çıkarmadı şimdiye kadar.İnşallah ilerde de çıkarmaz.Maşallah diyelim o kadar iyi dedik nazar değecek.
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DH Misafiri 7 yıl
bende casper var i5 modelı bazen oyle oluyoko tosıbanın yapamadıklarını yapıyor bugune kadar hıc bır sorun cıkarmadı ( 2yıl)canarvar gene alacak olsam casper alırım her markannın her modelı supermı alın ıncelıyın gorun bakalım yurdun malını (CASPER İ5CNM 1460 6M35P) KOLAY GELSIN MIDESINI BULANANLRA ........
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DH Misafiri 8 yıl
ne çok yorum yazılmış bende casper i7 720QM var bende iki kere servise yolladım ilkinde kapandı birdaha açılmadı ikincisinde belli bi süre sonra kendiliğinden kapanıyordu ama servisten en son döndükten sonra bi problemle karşılaşmadım 6 saat oyun felan oynuyorum bana mısın demiyor ben memnunum sorun varmı var ama tamamen şansbence bu performans ve fiyata değer kimin ne aldığıda ne dediğide önemli değil performaans için alıyorsanız bu fiyata çok ii ama kasa kalitesi biraz düşük o doğru ama hız gerçekten çok ii tartışılması gereksiz düşük fiyat+iyi performans ise casper değil yok sağlam kasa yok dayanıklılık yok kem yok küm se alternatif çok alan alsın ben memnunum performansından alacaklarada tavsiye ederim hatta diğerlerini alacaklarına iki tane casper alsınlar bozulursada kullanırlar özellik nede olsa aynı olacak :D
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K4TL14M 8 yıl
1.5 sene oldu hala taş gibi hiç bir sorun çıkmadı dış kaplamasının elimi koyduğum yerinin solması dışında.Maşallah diyelim bozulmasın
.Benim için dış görünüş önemli olmadığı için casperi aldım solsa da farketmez.
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talat_g5 8 yıl
Casper alınır mı? arkadaşlar..Hiçmi bilgisayar kalmadı memlekette aynı özelliklere sahip olmasada o fiyatlara yakın Acer alınır..samsung alınır..Lenovo alınır..LG alınır ama Casper almanın hiçbir mantığı yoktur..Arçelik yada Bekonun laptop yapması kadar saçma bir olay...Görüntü olarak ta ne kadar kalitesiz imajı veriyor...375dolara 15.4 inch çin malı Haier Laptop alırım başım ağrımaz:)
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar ben i7 q740 1,73GHZ işlemcili 6 GB ramli olan modelini bir kampanya ile 3 ay önce işimde kullanmak amacı ile satın aldım son 1 aydır hergün mavi ekranla uğraşıyorum. İçerisinde çok fazla önemli bilgi olması nedeni ile şu an katlanmaya çalışıyorum, sorun %100 ramlerde ancak içerisinde başka uyumsuz donanımlar olduğuna da inanıyorum, bluetooth doğru çalışmıyor, daha önce eşime de 500TL değerinde atom işlemcili modelinden almıştık onunda sürekli wireless adaptöründe sıkıntı var. Kesinlikle rezalet Türkiye' nin prestijini ayaklar altına alıyor KESİNLİKLE TAVSİYE ETMİYORUM, bunu her platformda, her ortamda, her teknoloji marketinde paylaşacağım ve almaya çalışanları kesinlikle engelleyeceğim bu bir marka ise ve hatalı ürettiğine inanıyorsa toplatıp daha iyisini ve sorunsuzunu vermeli şimdi işin yoksa servis servis uğrsaş yazık verdiğim paraya kesinlikle ALMAYIN, daha önce başka marka notebooklar kullandım hiçbirinde bu sorunları yaşamadım. Bu arada ben bir elektronik ve haberleşme mühendisiyim içerisinde kullanılan ürünlerde uyumsuzluklar olduğunu düşünüyorum. H. Cem KIR
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DH Misafiri 8 yıl
ARKADASLAR YORUMLARA BAKTIMDA BIR HEMEN GIDIP ALIYO FALAN BEN BU LAPTOPU KULLANIYORUM AMA BU KULLANCAGIMA P4 İŞELMCİ KULLANSAM DAHA IYI 4 CEKIRDEK ISLEMCI VAR AMA VERIM ALAMIYORUM PC KITLENIYOR BIR UYUMSUZLUK VAR ALDANISA KANMAYIN AKNDIM VE LAPTOPDAN MEMNUN DEGILIM ALALI 6 AY OLDU DAHA AMA COK YANLIS BIR KARAR ALDIGIMA VERDIGIM PARAYA COK PISMANIM 5 PARA ETMEZ BU LAPTOPLAR ARKADASLAR BEN KULLANDIM BILIYORUM DAHA DGRU DURUST KULLANMADAN BIR SURU SORUN YASADIM BENDE TAVSIYE SIZE BILGINIZEE
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kalennder 8 yıl
1.sayfadaki video çalışıyo mu?? yoksa ben de mi sorun var??
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K4TL14M 8 yıl

DH Misafiri

ARKADASLAR YORUMLARA BAKTIMDA BIR HEMEN GIDIP ALIYO FALAN BEN BU LAPTOPU KULLANIYORUM AMA BU KULLANCAGIMA P4 İŞELMCİ KULLANSAM DAHA IYI 4 CEKIRDEK ISLEMCI VAR AMA VERIM ALAMIYORUM PC KITLENIYOR BIR UYUMSUZLUK VAR ALDANISA KANMAYIN AKNDIM VE LAPTOPDAN MEMNUN DEGILIM ALALI 6 AY OLDU DAHA AMA COK YANLIS BIR KARAR ALDIGIMA VERDIGIM PARAYA COK PISMANIM 5 PARA ETMEZ BU LAPTOPLAR ARKADASLAR BEN KULLANDIM BILIYORUM DAHA DGRU DURUST KULLANMADAN BIR SURU SORUN YASADIM BENDE TAVSIYE SIZE BILGINIZEE

sen ya kullanmayı bilmiyorsun ya da senin laptop özel olarak arızalı.Nasıl olur da p4 ile i7 yi kıyaslarsın anlayamadım.Belki laptopun güç tasarrufunda kalmıştır.Belki güç seçeneklerinden işlemci kullanım yüzdesi ayarını düşürmüştürsün en 1 senedir kullanıyorum böyle bir hız görmedim
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hayati54 8 yıl
ben casper servisinde çalıştım genelde tüm nirvana modelleri eğer üstüne titremesseniz menteşeleri kırabilir , boyası atabilir(genelde atıyor sol sağ alttan köşeden atar , bileklerin basıldığı yerde terden dolayı) tüm notebooklarda olan ekran kartı arızası casper ürünlerindede mevcut 2 ayda bir fanların pamukçuklarını temizlemeniz gerekiyor, bataryası iyidir elektrikte takılırken çıkartmadan kullanabilirsiniz ayrıca saat süresi düşmeden eğer ilk şarjı 12 saat yaparsanız 1-2 saat gider şarjı, servisleri eğer garanti dahilinde ise iyidir size her türlü yardımcı olurlar ama sistem tarihinde 1 gün bile geçerse gözünüzün yaşına bakmazlar (bu yüzden faturanızı saklayın) garantide parçalar ucuzdur ama bayiler yüksek fiyat ister bu yüzden garanti dahilinde olmayan ürünleri fillo yada yurtiçi kargo ile gönderin. (garanti dahilinde sorun çıktığında ürün kapınızdan alınır kapınıza teslim edilir fillo ve yurtiçi ile)
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