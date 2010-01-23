Casper Nirvana Core i7 (CPQ-I720-4L25) video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Son fiyat indirimleriyle en uygun fiyatlı Core i7'li dizüstü olan Nirvana, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?
Casper'ın agrasif bir pazarlama taktiği uyguladığı ve gazetelerden televizyonlara her yerde karşımıza çıkan Core i7 işlemcili Casper Nirvana dizüstü bilgisayar test masamızda.
Son fiyat indirimleriyle piyasadan temin edilebilecek en uygun fiyatlı Core i7 işlemcili dizüstü bilgisayar olan Nirvana, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?
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sallama ziya, 90da kapanır açılmaz birde 90da fazla kullanamazsın 1 aya pert fan kapağını açta tozunu pamuğunu temizle.
sen ya kullanmayı bilmiyorsun ya da senin laptop özel olarak arızalı.Nasıl olur da p4 ile i7 yi kıyaslarsın anlayamadım.Belki laptopun güç tasarrufunda kalmıştır.Belki güç seçeneklerinden işlemci kullanım yüzdesi ayarını düşürmüştürsün en 1 senedir kullanıyorum böyle bir hız görmedim