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    Casper ve Excalibur bilgisayarları self servis kurabileceksiniz

    Tüm Casper ve Excalibur bilgisayar modellerinde bulunan yeni Windows Autopilot sistemi ile IT desteksiz bir self servis bilgisayar kurulum deneyimi ile tanışın.
    27 Mart 2021, 09:00 (3 sa.)
    379
    10
    5
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Casper ve Excalibur bilgisayarları self servis kurabileceksiniz
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    Windows 10 Pro işletim sistemlerinde kullanıma sunulan Windows Autopilot özelliği ile artık IT desteği olmadan dakikalar içerisinde Casper ve Excalibur bilgisayarlarınızı self servis kurabileceksiniz.

    Windows Autopilot farkı

    Geçtiğimiz dönemde Windows 10 Pro işletim sistemine eklenen Windows Autopilot özelliği çalışanların tüm uygulama ve verilerini dakikalar içinde yeni bilgisayarda hazır olmasını sağlıyor. Özellikle kurumsal çözümlerde işletmelere büyük bir zaman tasarrufu sunuluyor.

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    Bilgisayar kurulum ve kullanım deneyimini üst düzeye çıkaran bu yenilik, kurumlar için dakikalar içerisinde kullanıma hazır bilgisayarlar fırsatını da sunuyor. Uzun yükleme süreleri, çalışanlar için kişiselleştirme ve IT müdahaleleri ortadan kaldırılıyor.

    IT ekiplerinin zaman tasarrufu elde etmesini sağlayacak yenilik, aynı zamanda diğer geliştirme ve sorun çözümlerinde de ekiplere zaman kazandırıyor. İş verimliliğini ve zaman kazancını en üst düzeye çıkarırken bulut tabanlı cihaz yönetimi konusunda da şirketlerin dönüşümünü kolaylaştırıyor. Tüm bu özellikler ile birlikte bilgi ve veri güvenliğinde kurumlara Microsoft ve Casper güvencesiyle yeni bir koruma kalkanı sağlanıyor. 

    Windows Autopilot Nasıl Çalıştırılır?

    Windows Autopilot özelliğinden yararlanmak isteyen şirketler için Windows 10 Pro’lu Casper bilgisayarların satın alınarak cihazların yönetim sisteminde tanımlanması yeterli. İlk kurulumlar için IT ekipleri tarafından belirlenecek profillerin ardından çalışanların bilgisayarlarında oturum açması yeterli. İşletmedeki her bir bölüm için özel olarak yapılacak ayarlamalar sayesinde çalışanların her biri, ideal çalışma platformlarına dakikalar içerisinde sahip olmanın avantajını yaşıyor.

    Windows Autopilot özelliğinden yararlanmak için www.casper.com.tr‘yi ziyaret ederek ihtiyacınıza uygun Casper ve Excalibur bilgisayar modellerini inceleyebilir, yeni Windows 10 Pro avantajlarını deneyimleyebilirsiniz

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    A ANIL.K 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Casper almayın demeye girmiştim gerek kalmamış.
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    Bloodin 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz Giresun'da başka bir Türk markasının da yetkili servisi olan bir bilgisayarcıydık, ben çalışandım patron değil yanlış anlaşılmasın :) Belediyeye sağladığımız diğer Türk markasına ait olan i3'lü masaüstü bilgisayarlar yerine aynı fiyata aynı nesil i5'li Casper'lar hem de şeklen de daha güzel olunca belediyeye de durumu iletip onların da onayını alıp i5 Casper vermeye başladık... Vermez olaydık... Sürekli arızalarla mı uğraşalım, nasıl oluyorsa aynı nesil i5'li cihazların çok daha yavaş çalışması ile mi uğraşalım bilemedik... Ben kısa süre sonra başka bir iş bulup oradan ayrıldım ama o günden beri Casper'a asla bulaşmadım. Bulaşmam da...
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    G geldim41 (özgur özlu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    şubat 4 pc aldım rtx 3070li masaüstü 3 kere gitti geldi ekran kartı arızalı değiştik diyorlar vs karta bakmıyoırlar bile 2 ay oldu 1dk kullanamadım para iadesi onaylandı henüz yatmadı yani kısacası ilk defa casperdan ürün aldım hüsran aklı olan uzak durur kısa ve net .not: dolar kuru 7.20 ben aldığımda şuan 8 zararımıda karşılıcaklarını zannetmiyorum 2 ay rehin aldı paramı :)
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    CoreXXX (fatih tat) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    O tamamda içi ne olacak. Casper dışını güzel makyajlıyor tip güzel reklamda güzel. Ama pc kalitesi sıfır.1 dolar kar etmek için en dandik parçaları kullanıyor. 20 yıl notebook tamir etmiş biri olarak casperden daha dandik pc ye rastlamadım
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    interwap (Volkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) CoreXXX
    Hangi markalar kalite?
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