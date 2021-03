Casper ve Excalibur bilgisayarları self servis kurabileceksiniz

Tam Boyutta Gör

Windows 10 Pro işletim sistemlerinde kullanıma sunulan Windows Autopilot özelliği ile artık IT desteği olmadan dakikalar içerisinde Casper ve Excalibur bilgisayarlarınızı self servis kurabileceksiniz.

Windows Autopilot farkı

Geçtiğimiz dönemde Windows 10 Pro işletim sistemine eklenen Windows Autopilot özelliği çalışanların tüm uygulama ve verilerini dakikalar içinde yeni bilgisayarda hazır olmasını sağlıyor. Özellikle kurumsal çözümlerde işletmelere büyük bir zaman tasarrufu sunuluyor.

Bilgisayar kurulum ve kullanım deneyimini üst düzeye çıkaran bu yenilik, kurumlar için dakikalar içerisinde kullanıma hazır bilgisayarlar fırsatını da sunuyor. Uzun yükleme süreleri, çalışanlar için kişiselleştirme ve IT müdahaleleri ortadan kaldırılıyor.

IT ekiplerinin zaman tasarrufu elde etmesini sağlayacak yenilik, aynı zamanda diğer geliştirme ve sorun çözümlerinde de ekiplere zaman kazandırıyor. İş verimliliğini ve zaman kazancını en üst düzeye çıkarırken bulut tabanlı cihaz yönetimi konusunda da şirketlerin dönüşümünü kolaylaştırıyor. Tüm bu özellikler ile birlikte bilgi ve veri güvenliğinde kurumlara Microsoft ve Casper güvencesiyle yeni bir koruma kalkanı sağlanıyor.

Windows Autopilot Nasıl Çalıştırılır?

Windows Autopilot özelliğinden yararlanmak isteyen şirketler için Windows 10 Pro’lu Casper bilgisayarların satın alınarak cihazların yönetim sisteminde tanımlanması yeterli. İlk kurulumlar için IT ekipleri tarafından belirlenecek profillerin ardından çalışanların bilgisayarlarında oturum açması yeterli. İşletmedeki her bir bölüm için özel olarak yapılacak ayarlamalar sayesinde çalışanların her biri, ideal çalışma platformlarına dakikalar içerisinde sahip olmanın avantajını yaşıyor.

Windows Autopilot özelliğinden yararlanmak için www.casper.com.tr‘yi ziyaret ederek ihtiyacınıza uygun Casper ve Excalibur bilgisayar modellerini inceleyebilir, yeni Windows 10 Pro avantajlarını deneyimleyebilirsiniz

