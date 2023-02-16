Yeni Peugeot 3008 Hybrid ile ilgili detaylı veriler paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Peugeot'nun %100 elektrikli e-3008 ve e-5008 üzerinde çalıştığını geçtiğimiz haftalarda öğrenmiştik. Fransız üretici aynı zamanda tüm ürün gamında kullanmak üzere yeni bir 48V hafi hibrit teknolojisi de geliştiriyor. Bugün bu teknolojiyle alakalı 2024 Peugeot 3008 Hybrid ve 5008 Hybrid modelleri üzerinden yeni bilgiler paylaşıldı.

Peugeot 3008 ve 5008 Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 Peugeot 3008 Hybrid ve 5008 Hybrid'de kullanılacak teknolojiden kabaca bahsetmek gerekirse; yeni nesil 136 beygirlik PureTech benzinli motor, yeni 6 ileri çift kavramalı şanzıman, küçük bir elektrik motoru ve sürüş esnasında şarj olan bataryadan oluşuyor. Peugeot'ya göre bu sistem, yakıt tüketiminde yüzde 15'e varan tasarruf sağlıyor.

Muadil bir benzinli motorla karşılaştırıldığında, hibrit sistemin bir C-SUV üzerinde karma kullanımda 1 lt/100 km yakıt tasarrufu sağladığı belirtiliyor. Elbette bu karma kullanımda asıl tasarruf edilen kısım şehir içi sürüşler oluyor. Bu tasarruf, CO2 emisyon salımı tarafında da ortalama 20 g/km azalma anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Sistemin çalışma biçimi oldukça basit. Güçlü hızlanma esnasında düşük devirlerde elektrik motoru benzinli motora ekstra tork desteği sağlıyor. Sürücü gaz pedalından ayağını çektiğinde ise (145 km/s'e kadar olan hızlarda) benzinli motor kapatılıyor ve elektrik motoru, bataryayı şarj etmek için kullanılan bir jeneratöre dönüşüyor.

Hibrit sistem, bataryanın durumuna göre park etme veya yoğun trafikte düşük hızda seyretme gibi sürüşlerde %100 elektrik modunda kullanılabiliyor. Şirket, 3008 Hybrid ve 5008 Hybrid'in şehir içi sürüşlerde elektrikli kullanım oranının yüzde 50'nin üzerine çıkabildiğini belirtiyor.

1.2 litre PureTech benzinli motor

Hibrit sistemin entegrasyonu için özel olarak geliştirildiği belirtilen yeni nesil PureTech benzinli motorun özellikleri şöyle:

1199 cm3 ve 3 silindir

5500 d/d'da 136 hp (100 kW) güç

1750 d/d'da 230 Nm tork

Gelişmiş motor performansı için değişken geometrili turbo şarj

Düşük bakım masrafı için triger zinciri

Miller çevrimli çalışma

Euro 6.e standardı

e-DCS6 şanzıman

Tam Boyutta Gör Yeni elektrikli 6 ileri çift kavramalı şanzıman, hibrit sistemler için özel olarak tasarlandı. Şanzıman kutusu ayrıca elektrik motoru, inverter ve ECU'ya da ev sahipliği yapıyor. Böylece, sürüş performansını iyileştirmek adına hibrit sistemin boyut ve ağırlık açısından optimize edilmesi sağlanmış.

Elektrik motoru

Şanzıman kutusuna konumlandırılan kalıcı mıknatıslı senkron motor, maksimum 21 kW (28 hp) güç ve 55 Nm tork üretiyor. Söz konusu motor, düşük tork gereksinimlerinde aracın %100 elektrikle çalışmasına olanak tanıyor ve içten yanmalı motorun tüketimini azaltmasına yardımcı oluyor. Yavaşlama sırasında ise bataryayı şarj etmek için jeneratör görevi görüyor.

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Ayrıca, içten yanmalı motorun ilk çalışması da BSG (Belt Starter Generator) yardımıyla elektrik motoru tarafından sağlanıyor. BSG ayrıca, içten yanmalı motorun kapatıldığı durumlarda sessiz ve hızlı bir biçimde yeniden çalıştırılmasında da rol oynuyor.

48V batarya

Peugeot'nun yeni sistemindeki lityum iyon batarya, 898 Wh brüt kapasiteye ve 432 Wh net kapasiteye sahip. Aracın yaşam döngüsü boyunda benzer seviyelerde performans sağlamak üzere geliştirildiği belirtilen batarya için 8 yıl/160.000 km garanti veriliyor. Batarya, sol ön koltuğun altına entegre edilmiş. Bu sayede bagaj hacminden kısmama ve uzun kablolardan kaynaklı enerji kayıplarının önüne geçme gibi avantajlar sağlandığı ifade ediliyor.

Özel göstergeler ve AVAS

Tam Boyutta Gör Yeni hibrit sistemle donatılan Peugeot 3008 ve 5008 modellerinin ekranlarında bu sisteme özel menü ve göstergeler bulunacak. Dijital gösterge panelinde %100 elektrikli sürüş (mavi kadran), sistemdeki enerji akışı, batarya şarj seviyesi, çalışma durumu (Şarj, Eko, Güç) ve elektrik modunda kat edilen mesafe gibi bilgiler görülebilecek.

Hibrit araçlar genellikle düşük hızda elektrik modunda çalıştığı için son derece sessizdirler. Bu nedenle Peugeot, hibrit modellerinde 30 km/s hıza kadar çalışan AVAS (Akustik Araç Uyarı Sistemi) kullanacak. Bu sayede yoldaki yaya ve bisikletliler, kendilerine bir aracın yaklaştığını fark edebilecek.

Ne zaman satışa sunulacak❓

PureTech 130 EAT8'in yerini alacak yeni hibrit sistem, Peugeot'nun diğer modellerinde de kullanılacak. Peugeot 3008 Hybrid ve 5008 Hybrid modelleri Sochaux fabrikasında üretilecek ve 2023'ün ikinci çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak.

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Peugeot 3008'e yeni hibrit motor geliyor! İşte detayları