CeBIT 2010: Giada, Nvidia ION 2 tabanlı nettop sistemlerini tanıttı

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Çin merkezli Giada firması, CeBIT 2010 fuarında Nvidia ION 2 platformunu temel alan mini-bilgisayarlarını tanıttı. Nettop sınıfında yer alan ve Cube-N7DT, Cube-N6T ile Slim-N20 kod adlarını taşıyan yeni sistemler, 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinden güç alıyorlar. 2GB sistem belleğine ve depolama için 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan nettop'lar, ION 2 platformu kapsamında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nvidia GT218 GPU'sunu kullanıyorlar. 16x paralel işlem birimine sahip olan grafik işlemci sayesinde, HD video hızlandırma desteği de sunan nettop'lar, güncel pek çok oyunu çözünürlük ve detay seçeneklerine bağlı olarak oynatabiliyor.

Çoklu ortam odaklı medya bilgisayarı olarak tasarlanan yeni nettop'larda çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi ve Bluetooth gibi özelliklere de yer veriliyor. Giada'dan yapılan açıklamaya göre tasarım olarak farklılaşan Cube-N6T ve Slim-N20 modellerinde optik sürücü bulunmazken, Cube-N7DT modelinde ise hem kombo DVD sürücü hem de DVB alıcısına yer veriliyor.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Nvidia ION 2 tabanlı nettop'lar için Giada tarafından açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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