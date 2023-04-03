Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur ön gösterim davetlileri

- Sonuçlar
- Ön Gösterim Nerede Ne Zaman ve Kontenjan Ne Kadar?
- Ön Gösterimin olacağı şehir, salon ve kontenjan sayısı:
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Sonuçlar
- dederkes12 - İstanbul Torun Center BiletiniAl
- Krone - İstanbul - Torun Center BiletiniAl
- Barbara Palvin - İstanbul Torun Center BiletiniAl
- ugurermis - İstanbul Torun Center BiletiniAl
- marmaraişletme - İstanbul Torun Center BiletiniAl
- SUPERMAN - İstanbul Mall Of İstanbul Cinetech
- Gerile3 - İstanbul Mall Of İstanbul Cinetech
- tomurcukk - İstanbul Mall Of İstanbul Cinetech
- hosjackal - İstanbul Mall Of İstanbul Cinetech
- BiqBrav3 - İstanbul Mall Of İstanbul Cinetech
- Kerim5100 - İstanbul City’s Cinewam
- E_Tuna - İstanbul City’s Cinewam
- tusbat - İstanbul City’s Cinewam
- BUZZYY - İstanbul City’s Cinewam
- KOROZYON - İstanbul City’s Cinewam
- bushiumut - Ankara
- ozggr - Ankara
- MaximillianFoe - İzmir
- pes1907 - İzmir
- Ayranovic - İzmir
- batkent - Eskişehir
- 10asrina - Eskişehir
- KapMet - Bursa
- texmo - Bursa
- amisos55 - Bursa
- dezenfekte39 - Antalya
- Nip - Antalya
- sp33d3d - Manisa
- lotuszx - Manisa
Ön Gösterim Nerede Ne Zaman ve Kontenjan Ne Kadar?
Ön gösterim 4 Nisan Salı günü saat 21:00’da olacak. Tüm şehirlerde gösterim saati aynı.
Ön Gösterimin olacağı şehir, salon ve kontenjan sayısı:
- İstanbul - Torun Center BiletiniAl, City’s Cinewam, Mall Of İstanbul Cinetech - 15 çift kişilik
- Ankara - Taurus Cinemarine - 2 çift kişilik
- İzmir - İstinye Renk Sineması, 3 çift kişilik
- Bursa - Cinetech Korupark, 3 çift kişilik
- Antalya - Özdilek Cinetime, 2 çift kişilik
- Eskişehir - Kanatlı AVM Cinemapink, 2 çift kişilik
- Manisa - Cinens Magnesia, 2 çift kişilik
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı