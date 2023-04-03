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    Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur ön gösterim davetlileri

    Geçtiğimiz hafta Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur filmi için 29 farklı çift kişilik bilet hediye edeceğimiz söylemiştik. Hediye edeceğimiz kullanıcıların ismi belli oldu.
    Oy Ver
    çekilişZindanlar Ve Ejderhalar ön gösterim davetlileri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur filmi için ön gösterim davetiyesi hediye edeceğimiz söylemiştik. Şimdi de davetlilerin isimleri belli oldu. Eğer aşağıda isminiz varsa forum üzerindeki mesaj kutunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Eğer gün sonuna kadar dönüş olmazsa biletiniz devredilecektir.

    Sonuçlar

    1. dederkes12 - İstanbul Torun Center BiletiniAl
    2. Krone - İstanbul - Torun Center BiletiniAl
    3. Barbara Palvin - İstanbul Torun Center BiletiniAl
    4. ugurermis - İstanbul Torun Center BiletiniAl
    5. marmaraişletme - İstanbul  Torun Center BiletiniAl
    6. SUPERMAN - İstanbul Mall Of İstanbul Cinetech
    7. Gerile3 - İstanbul Mall Of İstanbul Cinetech
    8. tomurcukk - İstanbul Mall Of İstanbul Cinetech
    9. hosjackal - İstanbul Mall Of İstanbul Cinetech
    10. BiqBrav3 - İstanbul Mall Of İstanbul Cinetech
    11. Kerim5100 - İstanbul City’s Cinewam
    12. E_Tuna - İstanbul City’s Cinewam
    13. tusbat - İstanbul City’s Cinewam
    14. BUZZYY - İstanbul City’s Cinewam
    15. KOROZYON - İstanbul City’s Cinewam
    16. bushiumut - Ankara
    17. ozggr - Ankara
    18. MaximillianFoe - İzmir
    19. pes1907 - İzmir
    20. Ayranovic - İzmir
    21. batkent - Eskişehir
    22. 10asrina - Eskişehir
    23. KapMet - Bursa 
    24. texmo - Bursa 
    25. amisos55 - Bursa
    26. dezenfekte39 - Antalya
    27. Nip - Antalya
    28. sp33d3d - Manisa
    29. lotuszx - Manisa

    Ön Gösterim Nerede Ne Zaman ve Kontenjan Ne Kadar?

    Ön gösterim 4 Nisan Salı günü saat 21:00’da olacak. Tüm şehirlerde gösterim saati aynı.

    Ön Gösterimin olacağı şehir, salon ve kontenjan sayısı:

    • İstanbul - Torun Center BiletiniAl, City’s Cinewam, Mall Of İstanbul Cinetech - 15 çift kişilik
    • Ankara - Taurus Cinemarine - 2 çift kişilik
    • İzmir - İstinye Renk Sineması, 3 çift kişilik
    • Bursa - Cinetech Korupark, 3 çift kişilik
    • Antalya - Özdilek Cinetime, 2 çift kişilik
    • Eskişehir - Kanatlı AVM Cinemapink, 2 çift kişilik
    • Manisa - Cinens Magnesia, 2 çift kişilik
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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