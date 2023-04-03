Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur ön gösterim davetlileri

Geçtiğimiz hafta Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur filmi için 29 farklı çift kişilik bilet hediye edeceğimiz söylemiştik. Hediye edeceğimiz kullanıcıların ismi belli oldu.