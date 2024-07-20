The Acolyte, en az izlenen Star Wars dizisi oldu

Tam Boyutta Gör Son üçlemenin hayal kırıklığı yaratmasının ardından bir kriz dönemine giren Star Wars, don dönemde bu krizi daha da büyüttü. Disney+'ta yayınlanan yeni Star Wars dizisi The Acolyte, hâlihazırda Disney ve Lucasfilm'e öfkeli olan hayran kitlesini daha da kızdırdı. Bu durum izlenme rakamlarına da yansıdı. Nitekim Acolyte, bugüne kadar çıkan Star Wars dizileri arasında en az izlenen yapım oldu.

Disney yayınladığı film ve diziler için düzenli olarak izlenme rakamlarını paylaşmıyor. Bunun yerine çok izlenen bir yapımı olduğunda övünmek için izlenme rakamlarını paylaşmakla yetiniyor. Hâl böyleyken Disney'in The Acolyte için böyle bir açıklama yapmamış olması zaten işlerin yolunda gitmediğini göstermişti. Bu hafta Forbes tarafından paylaşılan veriler ise bu durumu tasdiklemiş oldu. Nielsen gibi izlenme rakamlarını takip eden kurumların paylaştığı veriler, Acolyte'ın Andor'dan bile daha izlendiğini gösteriyor.

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The Acolyte 2. Sezonu Görmeyebilir

2022 yılında ekrana gelen Andor, son yıllarda en çok beğenilen Star Wars işi olmuştu ama biraz da kendisinden önce gelen işlerin etkisiyle çok fazla izleyici çekemedi. Ama en azından sezon ilerledikçe daha fazla izleyici çekerek 2. sezon için umut verdi. Andor'un aksine Acolyte ise bölümler ilerledikçe daha fazla izleyici kaybetti. Bu da 2. sezon ihtimalini epey düşürüyor. 180 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen dizinin bu kadar az izleyici çekmişken 2. sezon alması büyük sürpriz olur.

The Acolyte, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Karanlık tarafın yükselişine odaklanan dizi, Galaksi'nin farklı köşelerinde Jedilar'ın öldürülmesiyle başlıyor. Aydınlık tarafın hüküm sürdüğü bu barış döneminde Jedilar'ı kimin avladığını öğrenmeye çalışan Jedi Birliği, kendi içlerinden bir tehlikenin yükselmekte olduğunu fark ediyor.

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