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    The Acolyte, en az izlenen Star Wars dizisi oldu

    The Acolyte'ın geçtiğimiz hafta sona eren ilk sezonu, Disney'i hüsrana uğrattı. İzleyiciler tarafından yerden yere vurulan dizi, bugüne kadar en az izlenen Star Wars dizisi oldu.
    The Acolyte, Disney+'ı hüsrana uğrattı Tam Boyutta Gör
    Son üçlemenin hayal kırıklığı yaratmasının ardından bir kriz dönemine giren Star Wars, don dönemde bu krizi daha da büyüttü. Disney+'ta yayınlanan yeni Star Wars dizisi The Acolyte, hâlihazırda Disney ve Lucasfilm'e öfkeli olan hayran kitlesini daha da kızdırdı. Bu durum izlenme rakamlarına da yansıdı. Nitekim Acolyte, bugüne kadar çıkan Star Wars dizileri arasında en az izlenen yapım oldu.

    Disney yayınladığı film ve diziler için düzenli olarak izlenme rakamlarını paylaşmıyor. Bunun yerine çok izlenen bir yapımı olduğunda övünmek için izlenme rakamlarını paylaşmakla yetiniyor. Hâl böyleyken Disney'in The Acolyte için böyle bir açıklama yapmamış olması zaten işlerin yolunda gitmediğini göstermişti. Bu hafta Forbes tarafından paylaşılan veriler ise bu durumu tasdiklemiş oldu. Nielsen gibi izlenme rakamlarını takip eden kurumların paylaştığı veriler, Acolyte'ın Andor'dan bile daha izlendiğini gösteriyor.

    The Acolyte 2. Sezonu Görmeyebilir

    2022 yılında ekrana gelen Andor, son yıllarda en çok beğenilen Star Wars işi olmuştu ama biraz da kendisinden önce gelen işlerin etkisiyle çok fazla izleyici çekemedi. Ama en azından sezon ilerledikçe daha fazla izleyici çekerek 2. sezon için umut verdi. Andor'un aksine Acolyte ise bölümler ilerledikçe daha fazla izleyici kaybetti. Bu da 2. sezon ihtimalini epey düşürüyor. 180 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen dizinin bu kadar az izleyici çekmişken 2. sezon alması büyük sürpriz olur.

    The Acolyte, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Karanlık tarafın yükselişine odaklanan dizi, Galaksi'nin farklı köşelerinde Jedilar'ın öldürülmesiyle başlıyor. Aydınlık tarafın hüküm sürdüğü bu barış döneminde Jedilar'ı kimin avladığını öğrenmeye çalışan Jedi Birliği, kendi içlerinden bir tehlikenin yükselmekte olduğunu fark ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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