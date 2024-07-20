The Acolyte, en az izlenen Star Wars dizisi oldu

Disney yayınladığı film ve diziler için düzenli olarak izlenme rakamlarını paylaşmıyor. Bunun yerine çok izlenen bir yapımı olduğunda övünmek için izlenme rakamlarını paylaşmakla yetiniyor. Hâl böyleyken Disney'in The Acolyte için böyle bir açıklama yapmamış olması zaten işlerin yolunda gitmediğini göstermişti. Bu hafta Forbes tarafından paylaşılan veriler ise bu durumu tasdiklemiş oldu. Nielsen gibi izlenme rakamlarını takip eden kurumların paylaştığı veriler, Acolyte'ın Andor'dan bile daha izlendiğini gösteriyor.
The Acolyte 2. Sezonu Görmeyebilir
2022 yılında ekrana gelen Andor, son yıllarda en çok beğenilen Star Wars işi olmuştu ama biraz da kendisinden önce gelen işlerin etkisiyle çok fazla izleyici çekemedi. Ama en azından sezon ilerledikçe daha fazla izleyici çekerek 2. sezon için umut verdi. Andor'un aksine Acolyte ise bölümler ilerledikçe daha fazla izleyici kaybetti. Bu da 2. sezon ihtimalini epey düşürüyor. 180 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen dizinin bu kadar az izleyici çekmişken 2. sezon alması büyük sürpriz olur.
The Acolyte, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Karanlık tarafın yükselişine odaklanan dizi, Galaksi'nin farklı köşelerinde Jedilar'ın öldürülmesiyle başlıyor. Aydınlık tarafın hüküm sürdüğü bu barış döneminde Jedilar'ı kimin avladığını öğrenmeye çalışan Jedi Birliği, kendi içlerinden bir tehlikenin yükselmekte olduğunu fark ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.